Alfa Romeo Tributo Italiano: Giulia, Stelvio e Tonale

La nuova serie speciale Alfa Romeo Tributo Italiano, un omaggio alle origini del marchio e alla migliore espressione del know-how italiano e della sportività Alfa Romeo.

Nel cuore del Biellese, territorio simbolo dell’eccellenza manifatturiera italiana, è stata svelata l’esclusiva serie speciale globale Alfa Romeo Tributo Italiano. Questa edizione, declinata nei modelli Giulia, Stelvio e Tonale, celebra le radici storiche del marchio, incarnando l’eccellenza del savoir-faire italiano e lo spirito sportivo di Alfa Romeo.

La scelta di Casa Zegna per l’evento non è casuale: questo territorio, noto per il suo impegno e la sua expertise unica, rappresenta valori comuni con Alfa Romeo, quali la bellezza senza tempo, l’alta qualità e l’innovazione tecnologica. La provincia è nota per le sue imprese di successo, proiettate verso la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale.

Una delle maggiori risorse di queste imprese piemontesi sono gli archivi e i musei, che conservano oltre un secolo di storie e lavorazioni artigianali, specialmente nel settore tessile. Analogamente, i cimeli storici di Alfa Romeo sono gelosamente conservati presso il Museo Storico di Arese, continuando a ispirare i nuovi modelli, specialmente nel passaggio verso la mobilità elettrica. Il concetto di Heritage, per Alfa Romeo, è sinonimo di un ricco patrimonio e di un’eredità di valori e tradizioni.

La serie Alfa Romeo Tributo Italiano

La serie Tributo Italiano, disponibile nei modelli Giulia, Stelvio e Tonale, celebra le origini di Alfa Romeo. Questa edizione limitata si distingue per la livrea bicolore con tetto nero, body-kit in tinta carrozzeria, bandierina tricolore sugli specchietti e interni raffinati. Le versioni Tributo Italiano si posizionano ai vertici delle rispettive gamme, offrendo tre colorazioni ispirate alla bandiera italiana e, nel caso del Tonale, anche un tetto apribile come optional.

L’estetica esterna si distingue per elementi unici come la griglia frontale “V”, cerchi in lega da 21’’ per Stelvio, 19’’ per Giulia e 20″ per Tonale, e pinze freno Brembo rosse. L’interior design sportivo include sedili sportivi in pelle nera traforata, cuciture rosse e, nel caso del Tonale, una fascia plancia “carbon design” con logo Alfa Romeo illuminato.

In termini di benessere a bordo, la serie offre climatizzatore bi-zona, volante riscaldato, infotainment avanzato, sedili riscaldati e un impianto audio Premium Harman Kardon.

I motori

Sul fronte dei motori, Giulia e Stelvio Tributo Italiano sono disponibili con il 2.0 Turbo benzina da 280 CV o il 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4, oltre a una versione Turbo Diesel da 160 CV a trazione posteriore. Per la Tonale, è disponibile un motore ibrido 1.5 da 160 cavalli o un innovativo Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV.

Le sospensioni attive “Dual Stage Valve” esaltano il carattere sportivo, mentre i sistemi ADAS di livello 2 garantiscono viaggi sicuri e piacevoli. La serie Tributo Italiano di Alfa Romeo rappresenta quindi un connubio perfetto tra prestazioni, tecnologia e design estetico duraturo, sottolineando il fascino senza tempo del Marchio.

Copyright Image: Sinergon LTD