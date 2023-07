Una donna è stata fatta sbarcare da un aereo perchè in preda ad una crisi a causa di un passeggero “fantasma”

Un video decisamente bizzarro ha immortalato il momento in cui una donna è stata fatta sbarcare da un volo American Airlines, perchè ha avuto un crollo emotivo a causa di un passeggero frutto della sua immaginazione. Ebbene si, la donna, apparentemente senza alcun motivo, ha improvvisamente fatto irruzione nella cabina passeggeri, creando panico e confusione tra gli occupanti.

Testimoni oculari hanno descritto la scena come surreale e caotica, con passeggeri in preda al terrore e membri dell’equipaggio che cercavano disperatamente di contenere la situazione. La donna, di cui non è stata resa nota l’identità, sembrava agitata e aveva un comportamento incoerente.

Le immagini riprese da alcuni passeggeri presenti a bordo mostrano la scena di panico che si è scatenata. Si può notare la donna, vestita in modo ordinario, che urla istericamente e agita le braccia in modo frenetico. L’equipaggio cerca di tranquillizzarla, ma senza successo.

Il video, ampiamente condiviso sui social media, mostra la scena in cui la donna inizia a comportarsi in modo irrazionale, dirigendosi verso l’uscita e affermando che un passeggero seduto sul fondo dell’aereo non era “reale”. Il tutto mentre il volo era in fase di preparazione per la partenza dall’aeroporto di Dallas-Fort Worth.

Nel video che ha fatto il giro del web, si sente la donna urlare: “Ve lo dico, me ne sto andando e c’è una ragione per cui lo faccio. Potete crederci o no“. Successivamente, la donna si dirige verso la parte anteriore dell’aereo, indicando con il dito la zona posteriore della cabina e aggiungendo: “Non importa a me, ma voglio solo farvi presente che quell’individuo dietro di noi NON è reale. Ora voi potete decidere se rimanere su questo aereo e morire con loro oppure no. Io, personalmente, non lo farò“. A questo punto gli altri passeggeri si voltano verso la coda dell’aereo, ma non è chiaro a chi si stia riferendo.

L’intero episodio ha causato un ritardo di circa tre ore al volo, poiché tutti i passeggeri sono stati costretti a lasciare l’aereo prima di poter imbarcare nuovamente. Tuttavia, non è stato reso noto se la donna sia stata arrestata o meno a seguito della sceneggiata.

Mentre le indagini sono in coso per cercare di comprendere le ragioni dietro questo comportamento singolare, gli esperti sottolineano l’importanza di un’adeguata formazione del personale di bordo per affrontare situazioni di emergenza.

