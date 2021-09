Provate a fare a Google Assistant queste domande prima di prendere un volo o di comprare un biglietto aereo!

Capita sempre più spesso di usare Google Assistant sui nostri telefonini farci dare le informazioni più disparate o per ottenere qualche notizia utile per i compiti che dobbiamo svolgere. C’è da dire che negli ultimi anni la tecnologia relativa all’intelligenza del nostro assistente è andata via via sempre più migliorando, ed ora è in grado di comprendere bene qualsiasi domanda e di rispondere in maniera articolata ed a volte anche complessa.

Ma come se la cava questa app con il mondo del volo? Ci può essere utile in qualche modo anche per i viaggi in aereo? Mi sono posto queste domande e ho voluto scoprirlo, per condividere con voi come si comporta in un argomento così settoriale e spinoso.

Le 5 domande per Google Assistant

Dopo numerosi tentativi, qualcuno anche comico, ho raccolto le 5 domande che ritengo più utili e che possiamo rivolgere al nostro assistente di Google, alle quali risponde bene e, devo dire, dando suggerimenti concreti e veritieri.

Cosa devo portare in aeroporto prima di un volo?

La prima domanda, magari potrebbe sembrare banale ma la risposta è un buon promemoria per chi non fosse tanto avvezzo ai viaggi in aereo

Per rispondere alla seconda, Google si avvale ovviamente dei vari motori di ricerca e siti dedicati ai voli, ma la risposta è corretta e in più aggiornata diciamo in tempo reale

Se non avete fretta per il vostro prossimo volo in aereo, la terza domanda vi darà informazioni utili riguardo a come si possa risparmiare qualche euro.

Queste sono simili tra loro ma le informazioni che vi renderà l’assistente sono leggermente diverse e vale la pena sentire le risposte.

Una cosa importante da sottolineare è quella di porre le domande proprio come le ho suggerite, in quanto spesso una piccola variazione dei termini che noi usiamo può creare incomprensione o portare a nessun risultato utile. Tutto sommato Google Assistant supera la prova e si dimostra utile nel suggerire tariffe ed informazioni base per avere un’idea del prossimo viaggio in aereo che ci interessa effettuare.

