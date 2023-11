Anteprima facelift per Kia EV6 fotografata in Corea

Dopo poco più di due anni dal suo debutto nel marzo 2021, KIA sta gettando le basi per il restyling della sua EV6, la pionieristica vettura completamente elettrica del marchio coreano. In esclusiva, grazie alle immagini spia fornite da WoopaTV, ecco un’anticipazione delle novità estetiche che riguardano in particolare il frontale del veicolo.

Seppur camuffata e nascosta sotto una pesante mimetizzazione, l’auto è stata fotografata all’interno di un parcheggio in Corea del Sud, mostrando chiaramente le evoluzioni stilistiche. Nonostante le coperture, è impossibile non notare i fari completamente rivisitati che promettono un look più moderno e distintivo.

Sul fronte powertrain, le aspettative sono contenute. La configurazione attuale potrebbe beneficiare di leggere ottimizzazioni volte a incrementare l’efficienza dei motori elettrici. In aggiunta, si vocifera l’introduzione di un pacco batterie ad alta densità per estendere ulteriormente l’autonomia. Le indiscrezioni segnalano anche l’eventualità che KIA possa adottare le batterie LFP, in un tentativo di rendere la EV6 più appetibile dal punto di vista economico.

L’interno potrebbe prendere spunto dalla più recente Kia EV9, con la probabile adozione del sistema di schermo curvo a tre elementi, offrendo una panoramica di guida senza precedenti. Non mancheranno, ovviamente, le ultime innovazioni in termini di sicurezza e tecnologia, arricchendo l’esperienza di guida con servizi aggiuntivi su richiesta.

La data di presentazione del restyling non è ancora decisa. Si parla di un lancio per la prossima estate in Corea, mentre l’arrivo nei mercati europei e statunitensi dovrebbe concretizzarsi entro la fine dello stesso anno.

