Ecco il modo più creativo per cambiare corsia nel traffico

Ci sono molti metodi per cambiare corsia mentre si è nel traffico, ma questo è sicuramente il modo più creativo.

Il video che arriva dalla Cina ci mostra infatti una classica situazione di traffico in una megalopoli, con le auto in coda in una strada a quattro corsie. Tutti sono fermi quando vediamo un’automobile sfilare sulla destra, fermarsi ed aprire la portiera dal lato del guidatore.

Una scena che lascia un po’ perplessi, perchè non si capisce bene cosa stia facendo l’automobilista. Tutto diventa chiaro qualche istante dopo, quando il semaforo diventa verde.

Ebbene, tenendo la portiera aperta l’automobilista blocca l’auto che sta riprendendo la scena, potendo così cambiare corsia e proseguendo come se fosse una cosa assolutamente normale.

Effettivamente il video fa un po’ sorridere, ma voi cosa fareste in una situazione simile?

