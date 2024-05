Airbnb Icone 2024: dormire una notte nel Museo Ferrari

La nuova iniziativa di Airbnb, “Icone 2024”, offre esperienze esclusive in collaborazione con celebrità e marchi famosi, tra cui spicca l’opportunità unica di trascorrere una notte al Museo Ferrari a Maranello.

Nell’ambito della sua iniziativa Summer Release 2024, Airbnb presenta “Icone”, una nuova categoria di esperienze esclusive create in collaborazione con celebrità di spicco nei settori della musica, del cinema, della televisione, dell’arte e dello sport. Tra le novità più eccitanti figura l’esperienza offerta in partnership con Ferrari, che promette agli appassionati del brand e delle auto una notte indimenticabile nel cuore della passione automobilistica italiana: il Museo Ferrari a Maranello.

Immaginate di trascorrere una notte nella Sala delle Vittorie del Museo Ferrari, circondato da alcune delle auto da corsa più leggendarie e trofei che hanno fatto la storia del motorsport. Questo sogno può diventare realtà grazie ad Airbnb e Ferrari, che hanno collaborato per offrire a due fortunati appassionati un’esperienza esclusiva. L’ambasciatore Ferrari e pilota professionista, Marc Gené, sarà l’ospite d’onore, accogliendo gli ospiti e condividendo aneddoti e storie del mondo delle corse.

Oltre al pernottamento nel museo, l’esperienza comprende due biglietti VIP per assistere a una delle corse più prestigiose dell’Emilia-Romagna. Gli ospiti avranno anche l’opportunità di gustare una cena gourmet nel rinomato ristorante Cavallino di Maranello, famoso per la sua cucina eccellente che fonde tradizione e innovazione.

Il punto culminante dell’esperienza sarà un “hot lap” sul famoso circuito Ferrari di Fiorano, con Marc Gené al volante. Questa attività offre agli ospiti la chance unica di vivere la velocità e l’adrenalina di una vera auto da corsa Ferrari, sentendo l’emozione che solo un pilota professionista può trasmettere.

Le prenotazioni per questa esperienza esclusiva aprono oggi, con il soggiorno programmato per il 19 maggio. Per maggiori informazioni e per prenotare, gli interessati possono visitare il sito Airbnb.com/ferrari.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Airbnb

Copyright Image: Sinergon LTD