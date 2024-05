La Ferrari 12Cilindri Spider non è solo un tributo al passato di Ferrari, ma anche un passo avanti verso il futuro delle auto di lusso, offrendo una combinazione irresistibile di stile, potenza, e piacere di guida.

La nuova Ferrari 12Cilindri Spider rappresenta un capolavoro di ingegneria e design. Questo modello è un omaggio alla tradizione delle Ferrari Gran Turismo scoperte degli anni ’50 e ’60, che combinavano prestazioni eccezionali e il piacere di guidare all’aria aperta. La nuova berlinetta a due posti è equipaggiata con il motore V12 aspirato, capace di erogare una potenza di 830 cv e raggiungere fino a 9.500 giri/min, offrendo un’esperienza di guida esclusiva e ad alta velocità.

Il design della Ferrari 12Cilindri Spider rompe con la tradizione, introducendo un linguaggio stilistico più futuristico e rigoroso, che si distacca dalla sensualità tipica delle recenti spider Ferrari. Questo nuovo stile, meno legato direttamente all’automotive, promette di attrarre sia i tradizionali amanti del Cavallino Rampante sia una nuova generazione di appassionati, desiderosi di combinare le emozioni di guida uniche con l’eleganza del design italiano.

Il cuore pulsante di questo gioiello è il nuovo motore F140HD, una versione avanzata del classico V12 di Maranello. Questo motore non solo promette prestazioni di alto livello grazie ai suoi 830 cv, ma è anche un trionfo della tecnologia, con componenti in titanio e alluminio che riducono il peso e migliorano l’efficienza. Innovazioni come il dito a strisciamento e il rivestimento in diamond-like carbon ottimizzano ulteriormente la meccanica, riflettendo l’esperienza Ferrari in Formula 1.

La Ferrari 12Cilindri Spider non solo impressiona per il suo stile e potenza, ma è anche progettata per offrire un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente. Il nuovo layout del collettore e del sistema di aspirazione è studiato per massimizzare la potenza ai regimi più alti, mentre il sofisticato software di gestione del motore adatta la coppia in base alla marcia inserita, garantendo una spinta progressiva e intensa.

La Ferrari 12Cilindri Spider monta il cambio a doppia frizione (DCT) e otto rapporti e grazie anche agli pneumatici maggiorati da 21”, questa soluzione garantisce rapporti più corti del 5% alle marce basse e un aumento della coppia alle ruote del 12% rispetto alle precedenti applicazioni V12, a tutto vantaggio di prestazione longitudinale in accelerazione e riduzione dei tempi di cambiata.

L’estetica della Ferrari 12Cilindri Spider è funzionale non solo alla bellezza ma anche all’aerodinamica. Le linee del design sono pulite e le forme sono scolpite per ottimizzare il flusso dell’aria, migliorando sia la prestazione che l’esperienza di guida. I dettagli come le pinne posteriori e l’innovativo sistema di scarico non solo definiscono il carattere visivo della vettura ma contribuiscono anche a una migliore gestione dell’aerodinamica.

Gli interni hanno un carattere elegante e sportivo e vanta un ampio uso di materiali sostenibili, tra i quali l’Alcantara in poliestere riciclato al 65%. La Ferrari 12Cilindri Spider introduce una nuova logica di interfaccia composta da tre display: il centrale touch-screen capacitivo da 10,25” permette il controllo di tutte le funzionalità principali sia da parte del pilota sia del passeggero; a esso è accoppiato il display guidatore da 15,6” che racchiude le informazioni di guida e di dinamica del veicolo. Infine, il passeggero viene completamente coinvolto nell’esperienza di guida grazie a un display da 8,8” che gli permette di sentirsi un vero copilota.

La Ferrari 12Cilindri Spider è dotata di serie del sistema di connettività mobile basato sulle interfacce Apple CarPlay e Android Auto gestibili comodamente dal nuovo display centrale. Grazie al tappetino di ricarica senza fili standard sul tunnel centrale è inoltre possibile ricaricare il telefono in tutta semplicità. Sulla Ferrari 12Cilindri Spider è disponibile come dotazione opzionale il sistema audio high-end realizzato in collaborazione con Burmester, composto da 15 altoparlanti che generano una potenza totale di 1600 W per un’esperienza audio senza precedenti a ogni volume e velocità.

Fonte Ferrari

Copyright Image: Sinergon LTD