Lamborghini ha venduto l’ultima auto puramente endotermica

Lamborghini ha finito tutte le sue vetture esclusivamente endotermiche. È lo stesso CEO Stephan Winkelmann a dichiararlo, aggiungendo inoltre che da questo momento in poi tutte le vetture dell’azienda bolognese saranno elettrificate in qualche modo.

La scelta, dovuta certamente alla necessità di adattarsi alle politiche europee e ai tempi, rende di fatto Lamborghini il primo storico costruttore italiano di auto sportive, e tra i primi al mondo, ad abbandonare definitivamente i soli propulsori endotermici, in favore di quelli ibridi, pur non avendo ancora in gamma una vettura solo elettrica.

Le nuove Lamborghini saranno ibride

Per quanto possa sembrare strano, non è necessariamente un male. Anzi, molte delle recenti sportive hanno dimostrato che l’ibrido può comunque mantenere le tipiche emozioni di una supercar, perché da una parte può amplificare le prestazioni in accelerazione, dall’altra non fa perdere il lato emozionale per molti dato anche dal suono stesso dei motori.

L’elettrificazione dell’azienda di Sant’Agata Bolognese è partita qualche anno fa con la Sián. Un ibrido leggero che manteneva comunque un motore V12 unito a una piccola unità elettrica dotata di supercondensatore.

Quest’anno l’elettrificazione più spinta, con la nuova Revuelto, erede della Aventador, già ordinabile con le consegne previste tra fine 2023 e inizio 2024. Anch’essa mantiene un motore V12 aspirato 6.5 litri ma lo unisce a ben tre motori elettrici, due anteriori e uno posteriore integrato al cambio doppia frizione a 8 rapporti. Si tratta della prima ibrida plug-in del marchio, e anche una delle sue auto più potenti: ben 1015 CV e trazione integrale, con accelerazione 0-100 in 2,5 secondi e velocità massima superiore a 350 km/h.

Dopo la Revuelto, sono in programma altri modelli ibridi. In primo luogo, l’erede della Huracan, in programma per il 2024, che oltre all’ibrido promette anche alcune novità tecniche. E poi un nuovo SUV, forse ancora con il nome Urus, o forse con un altro nome, ma in ogni caso anch’esso con propulsori ibridi plug-in.

Senza contare che entro la fine del decennio arriverà anche la prima Lamborghini completamente elettrica. Di lei al momento non si sa nulla, né possiamo fare troppi pronostici, non avendo chiaro quando effettivamente potrebbe essere presentata. Se nel breve periodo, potrebbe condividere alcune basi tecniche con la Porsche Taycan, oppure essere un progetto completamente nuovo e inedito.

