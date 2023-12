Rezvani Beast, la supercar da 1000 CV tutta in fibra di carbonio

Rezvani Beast è una supercar americana poco conosciuta, ma molto interessante e che ha trovato negli anni una discreta fetta di estimatori. Nel 2024 il marchio californiano lancerà la sua seconda generazione, anticipata in questi giorni dai primi teaser. L’auto volendo si può già prenotare con una caparra di 500 $ rimborsabili.



Dal video non si vede molto, se non alcuni dettagli esterni che dovrebbero confermarne il profilo elegante, e l’estetica quasi esotica. Rezvani, più che per le supercar filanti, è nota per i suoi fuoristrada estremi, tra cui il Vengeance su base Cadillac Escalade.

Rezvani Beast con 1000 CV non elettrici

I video pubblicati mostrano i doppi terminali di scarico, le prese d’aria sparse sulla carrozzeria, persino il motore biturbo capace di erogare 1000 CV di potenza massima. Un dato entusiasmante, soprattutto perché la carrozzeria sarà interamente realizzata in fibra di carbonio leggera, facendo sembrare l’auto ancora più scattante di quanto non sia già.

Un motore con layout centrale, per un’esperienza di guida ancora più entusiasmante, di cui però non ci sono ancora dettagli. La Beast Alpha di prima generazione aveva un quattro cilindri 2.5 litri Cosworth sovralimentato da 700 CV. Inoltre, si intravede il design dei sottili fari LED, così come le portiere ad apertura “esotica”.

Nuovo potrebbe essere anche il telaio. Le prime vetture di Rezvani Motors erano basate rispettivamente sulla Ariel Atom e sulla Lotus Elise, ma difficile che siano ancora queste due vetture per quella nuova. Difficile anche che sfrutti la Lotus Emira, ultima endotermica del marchio inglese e di tutte la più pesante. Forse, e più semplicemente, sarà un telaio nuovo.

Copyright Image: Sinergon LTD