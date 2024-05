Bell & Ross BR 05 Chrono Grey Steel & Gold

Il nuovo BR 05 Chrono Grey Steel & Gold di Bell & Ross si distingue per il suo design e i materiali di alta qualità, tra cui la combinazione di acciaio e oro rosa.

La combinazione di oro e acciaio continua a rappresentare un punto di riferimento per gli amanti degli orologi più sofisticati. Bell & Ross, con il suo nuovo BR 05 Chrono Grey Steel & Gold, lancia un modello che esalta questa tradizione, presentando un gioiello di orologeria che combina rutenio e oro rosa in un design accattivante.

Lanciato originariamente nel 2019, il BR 05 si è affermato per i suoi codici di leggibilità, funzionalità, affidabilità e precisione, diventando un simbolo dello stile urbano distintivo di Bell & Ross. Il design unico del nuovo modello segue la linea della collezione, con una cassa che integra forme rotonde e quadrate, simbolo dell’identità del marchio.

La cassa di 42 mm., impermeabile fino a 100 metri, è realizzata in acciaio, con finiture satinate e lucide per amplificare l’architettura delle sue linee. La lunetta e le maglie centrali del bracciale integrato sono in oro rosa 18 carati. Il quadrante in rutenio grigio soleil, ottenuto mediante galvanizzazione, è impreziosito da contatori che rendono immediata la lettura delle funzioni del cronografo e dei piccoli secondi, oltre alla data, posizionata strategicamente tra le ore 4 e 5. Le lancette e gli indici, rivestiti di materiale luminescente, assicurano una lettura ottimale in ogni condizione di luce. I contorni dei contatori e le indicazioni 12 e 6 nella caratteristica tipografia Bell & Ross, affissa sul quadrante, sono dorati.

Il profilo della corona di carica e i pulsanti del cronografo formano una linea continua che si integra alla cassa, conferendo un ulteriore tocco di eleganza. Il BR 05 Chrono abbandona il superfluo e va dritto all’essenziale. Questo nuovo cronografo unisce il classico stile degli orologi sportivi degli anni ’70 con una modernità che si adatta perfettamente alle esigenze dell’uomo contemporaneo. La corona di carica e i pulsanti del cronografo, integrati alla perfezione nella linea della cassa, aggiungono un tocco di eleganza essenziale, tipico della maison.

Il movimento meccanico a carica automatica BR-CAL.326 conferisce all’orologio una precisione notevole. Con una frequenza di 28.800 alternanze all’ora e una riserva di carica di 60 ore, il BR 05 Chrono Grey Steel & Gold è pronto ad accompagnare l’uomo moderno in tutte le sue avventure urbane.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Bell & Ross

Copyright Image: Sinergon LTD