La Hyundai Ioniq 5 N sui ghiacci del Circolo Polare Artico

Sono state pubblicate dalla casa madre le foto della Hyundai Ioniq 5 N sui ghiacci artici svedesi, in piena fase di test allo Hyundai Mobis Proving Ground di Arjeplog. Sono le prime foto ufficiali diffuse dal marchio di quello che è il primo modello della gamma sportiva di Hyundai N completamente elettrico.

La vettura debutterà ufficialmente il prossimo luglio 2023, quando sarà svelata interamente. Al momento, infatti, si mostra ancora pesantemente camuffata.

Hyundai Ioniq 5 N drifta a -30°

La struttura di Arjeplog è l’ideale per i test invernali, con le sue superfici ghiacciate e le temperature che arrivano fino a -30°C, che permette di testare ogni modello in un ambiente estremo e di raggiungere un equilibrio ideale tra carattere sportivo e doti di sicurezza.

Come il modello da cui deriva, la Ioniq 5 N sorge sulla piattaforma e-GMP unita alle soluzioni e all’esperienza N nelle discipline motoristiche, alzando l’asticella delle prestazioni elettrificate. Infatti, tutti i veicoli Hyundai N ha una filosofia ispirata al mondo del motorsport, che crei vetture agili e bilanciate, divertenti in pista, ma anche adatte all’uso quotidiano.

Sarà noltre il primo modello N di serie con trazione integrale AWD e, per non rinunciare alle emozioni, gode di N Drift Optimizer, che gestisce la distribuzione della coppia, la rigidità delle sospensioni, la durezza dello sterzo e il sistema e-LSD per creare una modalità di guida dedicata alle derapate, e questo nonostante sia elettrica e priva di freno di stazionamento meccanico.

L’e-LSD, inoltre, monitora gli input dei sensori sulle ruote per capire precisamente quando una ruota ha bisogno di coppia supplementare per migliorare l’aderenza complessiva del veicolo, e così migliora la maneggevolezza in curva e ad alta velocità.

L’N Torque Distribution, invece, ottimizza l’output per le diverse modalità di guida e permette al conducente di selezionare il livello di coppia alle ruote anteriori e posteriori.



Per dare una prima anticipazione, Hyundai N ha rilasciato un video teaser che vede la Ioniq 5 N affrontare le curve in una gara di drift con una i20 N WRC Rally 1.

