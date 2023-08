Nuova Hyundai Santa Fe: più spazio e qualità per la nuova generazione

Preceduta dalla concept car Open For More, la nuova Hyundai Santa Fe, presentata proprio nella città da cui ha preso il nome, in New Mexico, segna un’evoluzione profonda di uno dei modelli più longevi del marchio.

Il modello evolve nel design, nella qualità delle finiture che ora guardano nettamente al segmento premium, e anche nello spazio. Forme più squadrate e nette creano all’interno una versatilità unica nella categoria, che rende questo SUV ancora più avventuriero e adatto anche a esperienze da mini-van e lunghe gite in outdoor. Debutta in Corea nel 2023, mentre il lancio in Europa e USA avverrà nel 2024.

Nuova Hyundai Santa De: design più incisivo

La quinta generazione della Hyundai Santa Fe non solo mantiene il concept di un SUV versatile per la città e per le avventure, ma offre anche un grande spazio abitabile, leader nella sua categoria. Questo è reso possibile grazie all’incremento del passo e all’apertura del portellone posteriore, pensato per offrire continuità tra ambienti interni ed esterni. Inoltre, l’allungamento dell’interasse consente l’inclusione di una terza fila di sedili più spaziosa, fornendo più opzioni di passeggeri.

La Nuova Hyundai Santa Fe adotta un approccio rivoluzionario al design, enfatizzando la funzionalità e l’estetica. Le linee squadrate e l’allungamento dell’interasse donano al veicolo una presenza imponente, mentre il design esterno, robusto ma raffinato, si adatta sia agli ambienti urbani che alle avventure naturali. Un’estetica molto personale e, sappiamo, divisiva, che del resto caratterizza tutte le vetture Hyundai di ultima generazione.

Il frontale è caratterizzato da un cofano alto e da luci che delineano una H stilizzata, un chiaro richiamo al marchio Hyundai. Il posteriore, con il suo portellone a tutta larghezza, enfatizza la personalità audace del veicolo. Il tetto ha un profilo deciso, mentre i passaruota sono scolpiti. A dare un senso ulteriore di imponenza le ruote, con cerchi in lega da 21”.

Al posteriore come detto il protagonista è il portellone a tutta larghezza che sottolinea il nuovo carattere bold della Hyundai Santa Fe, per un look al contempo semplice e riconoscibile. Dieci le colorazioni previste: Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Gray Metallic, OcadoGreen Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte e Pebble Blue Pearl.

Un nuovo standard per il comfort

Gli interni della nuova Hyundai Santa Fe sono stati completamente rivisti, con un’enfasi su elementi di design orizzontali e verticali che si fondono con l’estetica esterna. I dettagli high-tech, come la sterilizzazione UV-C e il sistema di ricarica wireless per smartphone, offrono un‘esperienza di prima classe.

Questa rivoluzione nel design interno trasmette un’esperienza unica, perfettamente in armonia con l’atmosfera esterna del veicolo. Il tema ad H visto sui gruppi ottici trova applicazione nel cruscotto e nelle bocchette dell’aria, creando un senso di spaziosità e un’elegante personalità.

Il Panoramic Curved Display della Hyundai Santa Fe rappresenta un nuovo traguardo nell’ergonomia visiva. Integrando il cluster digitale e il sistema di infotainment con display da 12,3 pollici, offre al conducente una vista completa e dettagliata di tutte le informazioni del veicolo, arricchendo anche l’aspetto estetico con un tocco di raffinatezza.

È tuttavia la spaziosità il marchio distintivo della nuova Hyundai Santa Fe. Con un passo maggiorato, questa vettura offre uno spazio interno che stabilisce nuovi standard nella sua categoria: i sedili della prima fila hanno funzione relaxation e poggia gambe, e il conducente gode anche di Ergo Motion con camere d’aria per il massimo comfort di guida, unito al display touch da 6,6 pollici per il controllo del clima. Quando il portellone posteriore si apre e i sedili della seconda e terza fila si ripiegano, si crea un ampio spazio che si ispira a una terrazza, pensato per godersi la vita all’aria aperta. Questa caratteristica affascinante è il risultato dell’analisi di grandi quantità di dati da parte di Hyundai, che ha identificato l’ascesa delle tendenze verso esperienze di vita all’aperto e avventure in natura.

Esperienze all’aperto perché c’è ricerca di sostenibilità. Ecco perché gli interni sono realizzati con materiali eco-friendly, che includono rivestimenti del tetto, tappetini e schienali dei sedili, nonché parti come il cruscotto e le rivestiture delle portiere. L’attenzione ai dettagli è ancora più evidente nei sedili, realizzati con materiali che minimizzano i rischi per la salute umana e certificati come Classe 1 in Europa, garantendo la sicurezza anche per i bambini fino a 3 anni.

L’ecosostenibilità si estende anche agli esterni, come dimostrato dalla vernice nera lucida, che utilizza materie prime riciclate. In totale ci sono cinque colori per gli interni, tra cui Obsidian Black, Supersonic Gray, Pecan Brown, Forest Green e Black Ink, offrendo un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Lato tecnologia, l’infotainment supporta aggiornamenti OTA e funzionalità Digital Key 2 per l’accesso e l’avvio del veicolo tramite smartphone, come su nuova Kona.

Sicura e ibrida

In Europa, la nuova Hyundai Santa Fe sarà disponibile con due opzioni di motorizzazione ibrida, entrambe abbinate a un motore turbo benzina da 1.6 litri e a un cambio automatico a sei rapporti.

Infine, la Santa Fe si aggiorna ed è oggi dotata dei più avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che migliorano la tranquillità del conducente. Il Forward Collision-Avoidance Assist 2.0, il Lane Following Assist 2 e altri sistemi aiutano a prevenire incidenti e affaticamento del conducente. Inoltre, caratteristiche come l’Intelligent Speed Limit Assist e il Safe Exit Assist garantiscono una guida sicura in ogni situazione.

