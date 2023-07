Ho provato la Hyundai Nuova Kona Hybrid in un percorso tre volte artistico

La Hyundai Nuova Kona Hybrid arriva ufficialmente in Italia, mantenendo di fatto solo il nome e cambiando completamente identità. Più grande, ricercata e tecnologica, nasce ascoltando le esigenze e i feedback dei possessori della prima generazione, ma anche guardando alla gamma Ioniq sia nel design esterno sia nella praticità interna.

Disponibile sempre in tre motorizzazioni, in attesa dell’elettrica che arriverà in autunno, ho guidato la nuova Kona Hybrid da 141 CV nel più raffinato e sportivo allestimento N Line in un percorso artistico e d’avanguardia che va dall’estetica visionaria alla celebrazione della classicità. Ecco com’è andata.

Un debutto in grande stile con l’installazione Kona Unlimited a Milano, opera del duo artistico torinese Van Orton

L’installazione è immersiva e accompagna il debutto di Kona per il mese di luglio

Sempre attraverso il loro stile, i due artisti permettono di scoprire la vettura sia enfatizzando i dettagli “in negativo”…

Sia permettendo di scoprirne le funzionalità più interessanti

Come tutte le vetture più recenti di Hyundai, la nuova Kona Hybrid è molto estetica. Dentro però raccoglie la praticità della gamma Ioniq

Per esempio, il selettore di marcia è una leva dietro al volante

Il tunnel centrale è spazioso e personalizzabile nell’impostazione

E c’è anche il doppio display curvo da 12,3” con infotainment dalla grafica aggiornata

Perfetta la razionalità che “armonizza” tutte le funzioni integrandole nell’ambiente

Un unicum, poi, la possibilità di scegliere se usare la Type-C solo per la ricarica o anche per lo scambio dati

Le dimensioni maggiori si vedono subito anche dal fatto che anche i più alti, come me, non devono impostare troppo il sedile

Diretti verso il Lago d’Orta, la Kona rimane comunque un’ottima cittadina, specie con il full hybrid

In extraurbano e autostrada, si apprezzano i sistemi di sicurezza, l’ottima tenuta ma soprattutto l’insonorizzazione

Momento pausa, non avevo fatto abbastanza colazione

Molto pulita e piacevole anche la nuova grafica del cruscotto che riprende i colori della vettura

Dalla modernità di Milano alla classicità di Omegna, che la Kona “rispetta” nel silenzio…

…per affacciarsi direttamente sul lago. Mica male in questo rosso la N Line, vero?

La Seamless Horizon Lamp è ripresa anche al posteriore, che ha un lunotto inclinato quasi da coupé

In continuità con la vecchia generazione ci sono i gruppi ottici sdoppiati

Sempre esclusivi della N Line sono i cerchi da 18” a due colori

La destinazione finale riassume bene il percorso della Kona: edificio moderno su sfondo classico. E arte culinaria d’eccezione

La piscina direttamente sul lago, poi, ha il suo perché

Antipasto: tartare di fassona, nocciola e alici

La seconda opera, ovvero il primo, si chiama “PPP”: plin, patate, e provola

Best in class: anatra, patate e cipollotto

E pane, burro e marmellata per il dolce. Scommetto che a vederlo non ci sareste mai arrivati

Dopo pranzo, una visita alle sdraio non avrebbe fatto male. E, invece, un ultimo sguardo al lago e poi si ritorna a Milano

Hyundai Nuova Kona Hybrid: considerazioni e prezzi

In conclusione, la nuova Kona Hybrid è un enorme passo in avanti, fatto per consacrare un modello che anche in Italia ha avuto molto successo. Non solo più grande, è anche molto più rifinita, con un’impostazione interna che segue la filosofia del marchio di valorizzare le persone e lasciare più spazio possibile. La progettazione, del resto, parte proprio dalla variante elettrica, che vedremo in autunno e che a sua volta migliora nelle prestazioni, mentre l’ibrido full rimane il compromesso migliore per chi cerca buone prestazioni ma senza incidere sui consumi, pur con un piccolo compromesso sulla ripresa in autostrada. In cambio, avrà buone finiture e un’ottima insonorizzazione, volendo anche un ottimo impianto audio se sceglie di abbinarci il sistema Bose a 7 altoparlanti, per ora riserbato solo alla top di gamma X Class.

Anche il comparto tecnologico è di livello, con ADAS di prima categoria e un nuovo infotainment, a cui si aggiunge la possibilità di abbinare la Digital Key, ovvero sblocco e avviamento della vettura tramite smartphone.

Per quanto riguarda il prezzo, la nuova Kona Hybrid parte da 34.500 € in allestimento X Line. Per la versione da noi provata, N Line, si parte da 35.500 €, e si arriva a 37.600 aggiungendo tinta Ultimate Red, tetto nero a contrasto e tech Pack con chiave digitale.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.