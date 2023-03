IWC Ingenieur Automatic 40: l’audace orologio sportivo in acciaio

IWC Ingenieur Automatic 40 è il nuovo modello automatico rielaborato, che riprende gli audaci codici estetici dell’Ingenieur SL, Referenza 1832, di Gérald Genta degli anni Settanta, coniugandoli con gli standard più severi in termini di ergonomia, finitura e tecnologia.

IWC Ingenieur: la storia

Negli anni Settanta, IWC Schaffhausen incarica il noto designer di orologi Gérald Genta di ridisegnare l’Ingenieur. L’Ingenieur era stato presentato originariamente nel 1955. Dotato del primo movimento automatico sviluppato a Schaffhausen e di una cassa interna in ferro dolce per proteggerlo dai campi magnetici, questo orologio ha costituito una pietra miliare tecnica per IWC.

Con la sua impronta artistica unica, Genta è riuscito a conferire all’orologio una nuova e inconfondibile identità visiva. Il suo Ingenieur SL, lanciato nel 1976 come simbolo della SL Collection IWC di orologi in acciaio, esibiva decisi codici estetici, come la lunetta avvitata con cinque rientranze, un quadrante dal motivo unico e un bracciale integrato a maglie a H. Con il suo design innovativo e sensazionale, l’Ingenieur SL precorreva i tempi.

IWC Ingenieur Automatic 40: le caratteristiche

Le dimensioni generali della cassa sono state attentamente rielaborate e migliorate fin nei minimi dettagli. La distanza tra le anse di 45,7 millimetri garantisce una perfetta ergonomia e un comfort eccellente, anche sui polsi più sottili. Mentre l’Ingenieur SL degli anni Settanta aveva anse prominenti, il nuovo Ingenieur Automatic 40 ha un attacco della maglia centrale di nuova concezione. Esteticamente simile all’Ingenieur SL, questa nuova soluzione migliora l’ergonomia e offre un comfort ancora maggiore al polso. L’anello di incasso bombato migliora ulteriormente l’ergonomia della cassa.

Una delle modifiche più evidenti del nuovo modello è l’introduzione di viti poligonali funzionali sulla lunetta. Nell’Ingenieur SL, una lunetta con cinque rientranze era avvitata sull’anello di incasso. Di conseguenza le rientranze avevano sempre posizioni diverse su ogni orologio.

Nell’Ingenieur Automatic 40, cinque viti fissano la lunetta alla cassa. Le viti hanno adesso una funzione tecnica e, quindi, sono sempre nella stessa posizione. Il quadrante presenta inoltre una particolare struttura “a Tapisserie” che crea equilibrio con il design della cassa, tecnico e molto scultoreo. È costituito da linee sfalsate di 90 gradi l’una rispetto all’altra e viene stampato sul pezzo grezzo in ferro dolce prima che venga galvanizzato. Infine, gli elementi applicati con materiale luminescente conferiscono profondità e garantiscono una leggibilità ottimale anche la notte.

L’Ingenieur Automatic 40 esibisce uno straordinario livello di dettaglio e finitura. Cassa, lunetta e bracciale sono elaboratamente rifiniti con un abbinamento di superfici lucide e satinate. Le parti superiori del bracciale hanno maglie chiuse, senza perni, che ne valorizzano la straordinaria esecuzione artigianale. L’integrazione di una fibbia déployante a farfalla dalla finitura elaborata esalta la bellezza e la sottigliezza del bracciale a maglie H. Inoltre, la nuova protezione della corona sottolinea ulteriormente il carattere sportivo dell’orologio.

L’Ingenieur Automatic 40 è alimentato dal calibro di manifattura 32111 IWC con sistema di carica automatica a cricchetti e 120 ore di riserva di carica. In linea con la tradizione dell’Ingenieur, una cassa interna in ferro dolce protegge efficacemente il movimento dagli effetti dei campi magnetici sulla sua precisione. La cassa è inoltre impermeabile fino a 10 bar, il che rende l’Ingenieur Automatic 40 un orologio sportivo moderno e versatile.

L’Ingenieur Automatic 40 è disponibile in tre referenze in acciaio:

Ingenieur Automatic 40, Ref. IW328901: cassa in acciaio, quadrante nero, lancette ed elementi applicati rodiati, bracciale in acciaio integrato con fibbia déployante a farfalla

Ingenieur Automatic 40, Ref. IW328902: cassa in acciaio, quadrante argentato, lancette ed elementi applicati rodiati, bracciale in acciaio integrato con fibbia déployante a farfalla

Ingenieur Automatic 40, Ref. IW328903: cassa in acciaio, quadrante Aqua, lancette ed elementi applicati rodiati, bracciale in acciaio integrato con maglie centrali lucide e fibbia déployante a farfalla

IWC presenta anche una versione dell’Ingenieur Automatic 40 in titanio con cassa e bracciale in titanio grado 5 che esibisce un’accuratissima finitura, con superfici sabbiate, satinate e lucide. Il quadrante grigio e le lancette e gli elementi applicati neri accentuano ulteriormente il caratteristico aspetto grigio opaco del titanio.

—–

