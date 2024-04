Il varo del prototipo di Luna Rossa Prada Pirelli 2024 a Cagliari rappresenta un passo avanti significativo nella preparazione alla 37ª America’s Cup. Il team ha presentato un’imbarcazione avanzata che combina materiali all’avanguardia e tantissima tecnologia.

Luna Rossa Prada Pirelli 2024: varato il nuovo AC75, il video

E’ stato varato il nuovo AC75 per la 37ª America’s Cup, prevista per il 2024 a Barcellona. L’imbarcazione, battezzata da Miuccia Prada, che ha rotto la tradizionale bottiglia sulla prua, si distingue per il suo design futuristico e le innovazioni tecnologiche. Alla cerimonia erano presenti anche Patrizio Bertelli, presidente del team, Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e CEO di Pirelli, Max Sirena, Team Director e Skipper, e Agostino Randazzo, Presidente del Circolo della Vela Sicilia.

Il prototipo è il risultato di quasi 10 mesi di lavoro intenso e oltre 30.000 ore di impegno da parte di più di 25 persone e 40 membri del team di design. Realizzato in composito di carbonio, lo scafo e i componenti hanno utilizzato circa 5.000 mq di fibra di carbonio, dimostrando un impegno notevole verso la sperimentazione e l’uso di materiali avanzati.

La barca è dotata di un albero alare e vele sviluppate da North Sails, simili a quelle previste per l’AC75, con un bompresso ridimensionato che non sarà più usato per il Code 0, ma come supporto agli apparati tecnici di bordo. Queste caratteristiche sottolineano il continuo impegno del team nella ricerca di soluzioni innovative e performanti.

Inoltre, il varo è stata l’occasione per presentare i nuovi talenti nel team Luna Rossa Prada Pirelli, ampliando il gruppo con giovani promettenti che rafforzano sia il team di design sia quello di vela. Nei prossimi giorni, sono previste sessioni di allenamento in mare che permetteranno all’equipaggio di familiarizzarsi con le nuove tecnologie e le dinamiche di navigazione del prototipo. Queste sessioni sono essenziali per testare e affinare ulteriormente le strategie e le tecniche di navigazione in preparazione per le sfide della America’s Cup.

Max Sirena, Team Director e Skipper: Vedere il prototipo Luna Rossa in acqua è motivo di grande orgoglio, perché si tratta di un progetto molto innovativo sul quale concentreremo tutto lo sviluppo che confluirà poi nel nuovo AC75 con il quale parteciperemo alla 37^ Coppa America. È stato un processo complicato; abbiamo spinto in tutti i settori, anche traendo esperienza dalla scorsa edizione, per ottimizzare gli aspetti fondamentali, delineare le linee e incrementare lo sviluppo aerodinamico e idrodinamico. Per la sfida di Luna Rossa questo varo è un autentico kick off. Al di là dell’utilità tecnica, questo prototipo ci ha anche permesso di ripartire con la marcia giusta e di fare immediatamente squadra, cosa essenziale, essendo cambiate molte persone nei vari dipartimenti. Realizzarlo qui a Cagliari presso la nostra base è stato un ottimo esercizio anche dal punto di vista umano: avere uno scafo nuovo da costruire e ottimizzare ha dato una forte carica fisica e mentale a tutto il team. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo verso la 37^ Coppa America; voglio ringraziare Patrizio Bertelli, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile, Marco Tronchetti Provera, che ha deciso di rinnovare la storica partnership di Pirelli, i nostri sponsor Panerai e The Woolmark Company e tutti gli altri partner e fornitori che ci accompagnano e ci sostengono. Voglio anche dare un caloroso benvenuto a Unipol e ringraziarli per aver deciso di salire a bordo come sponsor ufficiale. La sfida inizia oggi.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Luna Rossa

Copyright Image: Sinergon LTD