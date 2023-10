North Sails autunno inverno 2023: Go North, la nuova collezione e la campagna

North Sails presenta la sua collezione autunno inverno 2023 “Go North”. La colonna sonora della campagna è stata realizzata utilizzando suoni provenienti dall’oceano, al posto dei tradizionali strumenti musicali, aggiungendo un’ulteriore dimensione sensoriale. La musica ha una risonanza personale, che rispecchia la stessa attenzione ai dettagli che North Sails pone nella ricerca di tessuti e di design che rispettino ed evochino l’immagine e il ruolo dell’oceano.

I prodotti di abbigliamento targati North Sails sono unici. Il marchio, che ha iniziato producendo vele, e ne rappresenta tuttora il principale produttore al mondo, è parte del flusso e riflusso dell’Oceano, che siano le correnti dell’Atlantico o le gioiose giornate in riva al mare.

North Sails autunno inverno 2023: Go North, la collezione

La collezione autunno inverno 2023 si basa sul know-how di North Sails nell’abbigliamento tecnico e sull’uso di materiali di alta qualità per garantire un prodotto longevo. Inoltre, la collezione accompagna il lancio della campagna Icons, in cui i prodotti iconici North Sails vengono re immaginati per l’uso quotidiano.

Se c’è un capo che esemplifica la storia di North Sails, è l’intramontabile Sailor Jacket. Per questa stagione, North Sails ha rinnovato questa icona creando la Reversible Sailor. Basata sulla silhouette dell’iconica giacca da marinaio, ma progettata per essere indossata tutti i

giorni, è la prima Sailor completamente reversibile realizzata da North Sails, creata a partire da tessuti di eccedenza provenienti da collezioni precedenti.

La collezione autunno inverno 2023 di North Sails è stata realizzata con il minor consumo di risorse possibile, in quanto sono stati utilizzati tessuti sintetici riciclati anziché vergini, e materiali di origine vegetale coltivati con metodi biologici.

L’autunno inverno 2023 è la prima campagna di North Sails che unisce tutti i mondi che compongono l’azienda: vela, sport d’azione e abbigliamento. Per sottolineare questo aspetto, il brand ha ingaggiato membri della famiglia North Sails invece di modelli. Sono tutte

persone con un forte legame con l’oceano e con storie autentiche da raccontare, impersonificano i valori di North Sails e rappresentano il passato, il presente e il futuro del marchio.

Tra gli altri, Kwaku Asante, il dinamico cantautore di North London la cui musica ha il potere di connettere le persone, e Max Blom, Brand Director del marchio North Action Sports e fondatore del brand Mystic (marchio acquisito da North Sails nel 2019), accompagnato nelle foto da sua figlia Bobby.

Gli altri membri del cast includono personaggi del calibro di Abby Ehler, velista professionista riconosciuta in tutto il mondo, Louis IV, attivista climatico dallo spirito avanguardistico, la paddle boarder professionista Tihana Metta, la stylist Isabelle Landicho e la famosa fotografa di oceani Clare James. Insieme sono stati scelti per ispirare il pubblico, mostrando la vera ampiezza dell’universo Ocean Positive creato da North Sails.

