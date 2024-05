La nuova Serie Classic 2024 della collezione Presage di Seiko debutta con un design innovativo che interpreta con eleganza la bellezza senza tempo del Giappone.

Dal 2016, la collezione Presage di Seiko ha rappresentato una fusione perfetta tra l’arte tradizionale giapponese e l’abilità orologiera del brand. Con l’introduzione della nuova Serie Classic, questo connubio si arricchisce di nuovi elementi, traendo ispirazione dai colori, dai materiali e dalle texture dell’artigianato nipponico per esprimere una bellezza fine e delicata tipicamente giapponese. Questa serie fa il suo ingresso con cinque nuove creazioni, ciascuna che riflette in maniera unica la sensibilità estetica giapponese abbinata alla precisione meccanica che caratterizza Seiko.

I nuovi orologi della Serie Classic presentano quadranti curvilinei con texture che evocano la morbidezza dei tessuti naturali, un elemento fondamentale della cultura giapponese. I modelli con funzione di tre sfere e data sono ispirati alla lucentezza della seta, mentre i modelli con quadrante open-heart esprimono la trama del filato di seta grezza, grazie a un delicato motivo a raggiera. Queste scelte di design non solo catturano la luce creando profondità visiva, ma rafforzano anche l’identità culturale di ogni pezzo.

La Serie Classic debutterà con quadranti in quattro colori tradizionali giapponesi: shiro-iro, sensaicha, araigaki e sumi-iro. Ogni colore è scelto non solo per la sua bellezza estetica ma anche per il suo significato culturale profondo, riflettendo stili e tendenze del passato, in particolare del periodo Edo. Shiro-iro è il colore del tessuto naturale non sbiancato, che ispira due quadranti della collezione; sensaicha è un verde-marrone scuro che era di moda durante il periodo Edo; araigaki è un colore cachi lavato e sbiancato; ed infine il sumi-iro è un grigio-nero originariamente utilizzato per gli abiti indossati dai monaci.

La cassa degli orologi è progettata con curve morbide e affusolate e il vetro zaffiro a doppia curvatura segue i contorni del quadrante a cupola, aggiungendo profondità e eleganza al design complessivo. Il bracciale, ispirato agli anni ’70, è studiato per massimizzare il comfort al polso, grazie a maglie ergonomiche che riducono i punti di contatto, assicurando una vestibilità ottimale e un look rinnovato.

Ad alimentare ogni orologio è uno dei due Calibri 6R di Seiko introdotti di recente, con un’autonomia di carica di 72 ore, assicurando così che un orologio tolto il venerdì sera sia pronto da indossare il lunedì mattina senza dover essere reimpostato. I segnatempo tre sfere e data montano il Calibro 6R55, mentre il Calibro 6R5J alimenta gli orologi con quadrante open-heart. La massa oscillante color oro di ciascun movimento è visibile attraverso il fondello.

Fonte Seiko

Copyright Image: Sinergon LTD