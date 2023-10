Seiko Presage Craftsmanship: sin da quando è stata lanciata nel 2016, la collezione Presage di Seiko ha presentato orologi che fondono le arti decorative tradizionali giapponesi, esibendo una profonda e riconosciuta competenza in materia, con la lunga e consolidata maestria del brand nella produzione di orologi meccanici.

In questo modo, la serie Presage Craftsmanship punta i riflettori sugli artigiani il cui savoir-faire nelle arti tradizionali giapponesi trova nuova vita su quella tela in miniatura quale è il quadrante di un orologio Seiko.

I quadranti realizzati con tecniche artigianali tradizionali, come la lacca Urushi, lo smalto Shippo e la porcellana di Arita, sono al centro della Serie Presage Craftsmanship. Seiko presenta un’inedita creazione con un layout del quadrante, recentemente rivisitato, grazie al quale

la lacca Urushi si armonizza perfettamente con il design complessivo dell’orologio.

Seiko Presage Craftsmanship: caratteristiche

Il segnatempo mostra un quadrante in lacca Urushi verde realizzato a mano dal maestro della lacca Isshu Tamura e dal suo team, che praticano un’arte secolare per creare lacche Urushi che diventano più resistenti con il passare degli anni.

L’orologio esibisce un nuovo layout del quadrante, concepito per mettere in risalto il colore profondo della lacca e la resa magistrale di quest’ultima, esaltando la bellezza e l’aspetto di questa tradizionale arte. Gli indici in metallo di colore bianco contrastano perfettamente con la lacca Urushi, migliorando la leggibilità.

La cassa, sovrastata dal vetro zaffiro a doppia curvatura, mostra un design recentemente rivisitato, con angoli rifiniti e un elegante senso delle proporzioni, che armonizza le linee morbide con i profili più decisi, progettato per mettere in risalto l’artigianalità con cui è stato lavorato il quadrante. Il risultato è un design raffinato che veste finemente il polso.

Il segnatempo è dotato di un elegante cinturino in pelle marrone con triplice chiusura pieghevole e pulsante di rilascio.

Alimentato da uno dei più recenti movimenti sviluppati da Seiko, il Calibro 6R55, l’orologio ha una riserva di carica di 72 ore, consentendo a chi lo indossa di togliere l’orologio il venerdì pomeriggio e riprenderlo il lunedì mattina senza dover regolare l’ora. È la prima volta che questo movimento con tre giorni di riserva di marcia viene utilizzato nella serie Presage Craftsmanship.

