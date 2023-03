Longines Spirit Flyback: l’orologio per i grandi esploratori alla conquista dei cieli

Longines Spirit Flyback: la collezione Spirit si arricchisce di un esemplare dotato di funzione flyback, una complicazione fortemente legata al ricco patrimonio del marchio. Longines, infatti, produce i primi modelli dotati di funzione “ritorno in volo” nel 1925; il brevetto, depositato il 12 giugno 1935, è concesso il 16 giugno 1936: una prima mondiale. In particolare, la funzione flyback offre ai piloti un dispositivo pratico e veloce per cronometrare successivamente le diverse fasi di volo, facilitando la navigazione.

Numerosi leggendari pionieri si sono affidati a Longines per trasformare l’impossibile in realtà. Richard Byrd è in cima alla lista di coloro che hanno beneficiato dell’esperienza del marchio. Equipaggiato di strumenti Longines, è il primo uomo ad aver sorvolato il Polo Sud, un’impresa unica che richiama lo spirito avanguardista del marchio della clessidra alata fin dalla sua fondazione.

Longines Spirit Flyback: caratteristiche

Forte di questo eccezionale patrimonio, il Longines Spirit Flyback è dotato di una moderna tecnologia. Questo segnatempo ospita, infatti, un nuovo esclusivo calibro Longines, resistente ai campi magnetici e dotato di spirale in silicio. Il movimento estremamente preciso e con una riserva di carica di 68 ore è certificato cronometro dal COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres).

Il fondo cassa trasparente rivela tutti i minuziosi dettagli del calibro, compresa la massa personalizzata con inciso il globo rappresentativo della collezione Longines Spirit e il nome Longines Flyback. Una novità assoluta per questa emblematica linea.

Questo nuovo orologio si distingue anche per l’estetica raffinata e le finiture particolarmente curate, che alternano dettagli satinati, opachi, lucidi e incisi. Esibisce una lunetta bidirezionale impreziosita da un inserto in ceramica colorata con indici luminescenti. Il Longines Spirit Flyback è disponibile con quadrante nero o blu soleil. Le lancette e le cifre dalle tonalità bronzo, rivestite di Super-LumiNova, consentono una lettura ottimale in qualsiasi circostanza.

La cassa in acciaio di 42 mm di diametro è completata da un bracciale in acciaio inossidabile, da un cinturino in pelle marrone o da un cinturino in tessuto blu intercambiabili, dotati di fermaglio déployant con microregolazione a garanzia del comfort e della massima vestibilità. È disponibile, inoltre, un cinturino tipo Nato di colore beige.

