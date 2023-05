La nuova Toyota Prius Plug-in 2023, svelata in anteprima europea lo scorso dicembre, è ora ordinabile. Come pioniera di nuove tecnologie, la Prius ha sempre ispirato il futuro di altri modelli e la nuova generazione non sarà da meno.

Nuova Prius Plug-in è equipaggiata con il sistema ibrido plug-in Toyota di nuova generazione, un’evoluzione a tutto tondo caratterizzato da maggiore potenza grazie ad una nuova batteria ad alta capacità. Un motore elettrico più potente accoppiato ad un propulsore a benzina due litri coinvolgono i sensi del guidatore con una potenza combinata di 223 CV (164 kW) per un’accelerazione energica e reattiva – soli 6,8 secondi impiegati nello 0-100 km/h – e oltre 80 km di autonomia in modalità EV nel ciclo combinato.

Lo stile distintivo per cui Prius è diventata famosa si evolve verso un look più dinamico grazie a una silhouette tipica delle coupé, ispirando una forte risposta emozionale.

Toyota Prius Plug-in 2023: Active, Lounge e Lounge+

L’allestimento Active, già completo sotto ogni punto di vista negli equipaggiamenti, prevede cerchi in lega da 17”, fari full Led, sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3”, sedili riscaldabili in tessuto sportivo, nonché il pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione e Blind Spot Monitor.

L’allestimento Lounge aggiunge i cerchi in lega da 19”, Fari Led adattativi, specchietto retrovisore digitale e portellone posteriore ad azionamento elettrico.

Il top di gamma Lounge+ introduce infine il tetto a pannelli solari, che permette di ottenere fino a 8km al giorno di percorrenza in EV, Remote Parking e sedili in pelle vegana.

Il istino di Prius Plug-in Hybrid parte da 42.200 € per la versione Active, mentre Lounge e Lounge+ hanno un listino pari rispettivamente a 43.700 € e 50.000 €.

Viste le ridottissime emissioni inquinanti del powertrain Plug-in Hybrid Electric di quinta generazione, Prius Plug-in accede agli ecoincentivi nella fascia più bassa attualmente prevista, quella che va da 0 a 20 g/km di CO2.

Grazie agli ecobonus in caso di rottamazione e al contributo della casa, dunque, il prezzo di attacco di Prius Plug-in scende, nella fase di lancio, ad 34.700 € per la versione Active e a 36.000 € per la versione Lounge. L’allestimento Lounge+, pur non rientrando nei parametri dell’ecobonus in quanto fuori dai limiti di prezzo di listino, viene comunque proposto in promozione di lancio a 43.500 €.

