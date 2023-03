MG Cyberster: le nuove foto spia dalla Cina

Pare proprio che la MG Cyberster sia in dirittura d’arrivo, almeno dalle ultime foto spia in arrivo dalla Cina.

L’auto sportiva cinese dovrebbe essere lanciata sul mercato nel 2024 come una roadster completamente elettrica.

Lato tecnico, dovrebbe montare due motori elettrici da 428 CV e batteria tra i 64 e i 77 kWh, per un’autonomia attorno ai 500 km. La vettura dovrebbe essere dotata di tecnologie all’avanguardia, tra cui un sistema di guida autonoma di livello 3 e un display a scomparsa all’interno del cruscotto.

La MG Cyberster dovrebbe essere prodotta in Cina e venduta in Europa e in altri mercati globali. Non sono stati forniti dettagli sui prezzi, ma ci si aspetta che la vettura sia competitiva rispetto ad altre roadster elettriche presenti sul mercato.

La MG Cyberster sembrerebbe un ritorno del marchio inglese alle auto sportive, già accennato con il SUV elettrico Marvel R. Era stata anticipata da un concept molto futuristico nel 2021, ispirato ai videogiochi.

La versione di serie, di cui sono stati anticipati alcuni dettagli tramite i brevetti, è meno estrema, ma mantiene alcune caratteristiche interessanti.

Per esempio i fari posteriori letteralmente a forma di freccia, o il volante tagliato, sull’onda di quanto introdotto da Tesla e Toyota, meno vicino a un joystick rispetto alla concept car ma comunque interessante.

