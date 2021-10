Marvel R Electric, che punta a design, qualità e prestazioni con 288 CV e un'autonomia garantita di oltre 400 km. Non mancano soluzioni tecnologiche da premium.

Si chiama MG Marvel R Electric il nuovo SUV elettrico che MG presenta con prezzi a partire da 40.000 € per continuare l’avanzata nel territorio europeo. L’azienda britannica, rinata nel 2019 grazie al gruppo cinese SAIC Motor, ha fin da subito affermato la propria volontà di produrre solo auto elettriche ed ibride.

Il debutto è avvenuto con la MG EHS Plug-in Hybrid, SUV di medie dimensioni e dal prezzo molto concorrenziale di 38.000 euro, a cui ha fatto seguito il primo crossover elettrico, MG ZS EV, da 23.900 euro con ecobonus. Ora l’azienda svela altri due nuovi modelli, a cominciare da un altro SUV, di segmento superiore e più lussuoso, appunto l’MG Marvel R Electric.

Con un design completamente diverso, più accattivante e moderno, MG ora vuole non solo essere un’azienda affidabile, concreta ed efficiente, ma vuole anche alzare il livello per quanto riguarda l’appeal. E lo fa con una vettura che si presenta giovanile e tecnologica, ma sempre con la volontà di rendere accessibile la mobilità elettrica accessibile al più alto numero di persone possibile. MG Marvel R Electric, quindi, coniuga design e componenti di pregio, a tanta tecnologia e a un’autonomia garantita di 400 km su ciclo WLTP.

Il design di MG Marvel R Electric

MG Marvel R Electric è la prima vettura del marchio a debuttare con il nuovo corso stilistico di MG, chiamato “Evolution Design”. La vettura è presentata come intelligente, “Tech Style”, grazie alla presenza di elementi moderni e potenti. Tecnologica, perché in grado di comunicare e interagire con i suoi utenti. Appetibile, perché offre proporzioni attraenti e un design minimal che ne esalta l’estetica moderna e sofisticata. Evoluta, appunto.

Sia l’anteriore che il posteriore sono molto particolari. L’anteriore si distingue per un cofano largo, con 4 sottili nervature diagonali, il logo MG al centro, e il gruppo ottico diviso in due: la parte diurna, con le due “C” a LED unite da una striscia centrale; la parte principale, incastonata nelle due prese d’aria che creano una X nella parte inferiore del paraurti. L’auto quindi segue le tendenze stilistiche dell’ultimo periodo, sviluppandosi in larghezza e, anche grazie al colore di lancio, dimostrando una certa eleganza.

La filosofia dell’anteriore si ripete anche nel profilo e nel posteriore. Di profilo, oltre ai cerchi a 5 razze cromate, si notano le maniglie a scomparsa, simbolo di tecnologia e modernità. Al posteriore, invece, i gruppi ottici riprendono quelli anteriori, grazie alla striscia a LED, sotto cui ne è stata messa un’altra cromata, che unisce i due fari di forma triangolare, la cui texture LED richiama un profilo a freccia. Il posteriore è molto scolpito: sopra e sotto il gruppo ottico ci sono due spigoli che rendono l’auto muscolosa, mentre nella zona inferiore due grandi prese d’aria, incavate nella carrozzeria, assicurano dinamismo.

MG Marvel R Electric è un C SUV lungo 4,6 metri, largo poco meno di due (1,9m) e alto 1,6 metri, con un passo di 2,8 m che assicura tanta abitabilità. Gli interni sono ariosi grazie ai grandi vetri, a partire dal parabrezza, e molto tecnologici. Campeggia infatti un display touch verticale da ben 19,4 pollici, in accoppiata a un cruscotto digitale che di pollici ne ha 12,3. I materiali sono di prima qualità, e alternano l’ecopelle a plastiche lucide a elementi cromati in alluminio, mentre dei LED blu creano un ambiente sempre confortevole e rilassato.

Motore, autonomia, 2wd e 4wd

MG Marvel R Electric è un SUV elettrico che non vuole essere solo bello, ma che è stato pensato per una nuova generazione di automobilisti europei che apprezzano design, lusso, ma anche tante prestazioni e una buona autonomia, con una batteria capiente in grado di ricaricarsi velocemente. Il tutto a un prezzo ragionevole.

L’autonomia di MG Marvel R Electric è di oltre 400 km su ciclo WLTP, e la batteria può essere caricata sia in corrente alternata a ricarica rapida, grazie al caricabatterie di bordo trifase da 11 kW; sia in corrente continua a ricarica fast, che permette di recuperare l’80% in mezzora. Inoltre, a bordo di MG Marvel R Electric si trova un climatizzatore con pompa di calore interna che garantisce prestazioni di carica ottimali alle basse temperature.

MG Marvel R, inoltre, si distingue per il sistema V2L, Veicolo a Carico, che consente alla batteria di fornire energia a un sistema elettrico esterno, come per esempio un laptop, uno scooter elettrico ma anche un’altra vettura elettrica. Una tecnologia su cui MG punta molto, e che reputa un’importante innovazione verso l’energia pulita.

Oltre ad avere una buona autonomia, MG Marvel R Electric gode anche di ottime prestazioni. La potenza è di 288 CV, la coppia massima decisamente impressionante: 665 N/m. Due caratteristiche che gli permettono di accelerare da 0 a 100 in appena 4,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 200 km/h.

La MG Marvel R Electric offre prestazioni in linea con la potenza espressa. La trasmissione Tri-Motor dotata di tre motori elettrici, trazione integrale, esprime una potenza massima di 212 kW (288 CV) e un’autonomia di 370 chilometri (WLTP). La versione a trazione posteriore, con due motori elettrici sull’asse posteriore, dispone di una potenza massima di 132 kW (180 CV) e un’autonomia WLTP di 402 chilometri.

Entrambe le versioni sono alimentate da una batteria agli ioni di litio da 70 kWh e offrono una capacità di ricarica rapida in un punto di ricarica pubblico (AC) grazie al caricatore trifase da 11 kW a bordo. La batteria è anche adatta alla ricarica ultra-rapida (DC) che consente di ricaricare fino all’80% in circa 40 minuti. Il controllo del clima con pompa di calore interna garantisce eccezionali livelli di efficienza a basse temperature.

Un’altra caratteristica è il sistema V2L (vehicle-to-load). Questa tecnologia permette alla batteria agli ioni di litio di fornire energia per ricaricare un sistema elettrico esterno, per esempio un monopattino elettrico, un computer portatile o anche un altro BEV.

Allestimenti e prezzi

MG Marvel R Electric arriverà nei concessionari a fine ottobre 2021, ai seguenti prezzi:

Da 39.990 euro la Comfort;

Da 43.990 euro la Luxury;

Da 47.990 euro la Performance

Scheda Tecnica MG Marvel R Electric

All-wheel drive Rear-wheel drive

Potenza max: 212 kW (288 CV) 132 kW (180 CV)

Coppia max: 665 Nm 410 Nm

Accelerazione 0-100 km/h: 4.9 sec 7.9 sec

Velocità max: 200 km/h 200 km/h

Batteria: 70 kWh 70 kWh

Autonomia WLTP: 370 km 402 km

Caricatore di bordo (AC): 11 kW 11 kW

Tempo ricarica DC 5-80%: 43 min 43 min

Massa a vuoto: 1,920 kg 1,810 kg

Peso rimorchiabile

(non frenato) 750 kg 750 kg

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!