Lo spot Super Bowl di GM e Netflix con Will Ferrel è uno spettacolo!

E’ proprio uno spettacolo lo spot preparato da GM insieme a Netflix per il Super Bowl che si giocherà domenica prossima. Lo spot tv vede impegnato presenta Will Ferrell guida le auto elettriche General Motors all’interno delle serie tv di Netflix.

Dal punto di vista marketing, si tratta di un avvenimento decisamente particolare, perchè con “Why not an EV?” GM e Netflix hanno dato il via a quella che viene definita come una nuova “alleanza strategica” nel campo dei contenuti digitali, mostrando sempre più auto elettriche in situazioni di “vita reale”.

Dal canto suo Netflix si è impegnata a presentare sullo schermo almeno un veicolo elettrico in ogni film o serie che produrrà in futuro. Ma adesso arriva il bello, perchè se da una parte General Motors cerca di promuovere la sostenibilità sullo schermo, e noi abbiamo dei serissimi dubbi che pick-up elettrici di quelle dimensioni possa essere considerato “sostenibile”, pare proprio che GM non pagherà un centesimo per l’inserimento di prodotti nei contenuti.

In compenso, da quello che abbiamo capito, è GM a pagare lo spot del Super Bowl, con un costo medio per la messa in onda durante la partita calcolato tra i 6 e i 7 milioni di dollari per uno spot di 30 secondi.

Quali sono le serie TV che appaiono nello spot?

Andiamo a scoprire tutte le serie TV dello spot GM e Netflix.

Nella prima scena Ferrell guida la GMC Sierra Denali EV in “Army of the Dead” Viene rapito all’interno di una Chevy Blazer EV come in “Squid Game” Gira nell’alta società su una Cadillac Lyriq come in “Bridgerton” Cerca di entrare in “Stranger Things” su una Chevy Silverado EV Aiuta una sposa che scappa su un GMC Hummer EV insieme a Vanessa Lachey di “Love is Blind” ed Antoni Porowski and Jonathan Van Ness di “Queer Eye” Finisce ancora in una scena di “Squid Game” Un finale a sorpresa, che non vogliamo svelare.

Che dire? Un vero spettacolo, complimenti!

