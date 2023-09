Ferretti Group Cannes Yachting Festival 2023: tante le novità presentate con una flotta di 20 splendidi yachts, tra cui 5 première mondiali per i marchi Riva, Ferretti Yachts, Pershing e Wally, fra le quali spiccano le première mondiali Riva 82’ Diva, il flybridge dagli

sconfinati spazi esterni; Pershing GTX116 per una nuova dimensione di eleganza sportiva; la nuova veste del Ferretti Yachts 1000 SkyDeck, quintessenza di wellbeing e stile; Ferretti Yachts Infynito 90, nuovo modello della gamma Infynito che introduce una entusiasmante esperienza di navigazione, e il wallywhy150, l’ultima crossover spaceship della gamma wallywhy.

Al fianco del Gruppo, come sempre, partner del lusso che allieteranno ospiti e visitatori con tanti eventi in programma. Range Rover, confermato come partner ufficiale automobilistico, Flexjet, leader nella private aviation, seguiti da Frette, Fornasetti, Roda, Culti, Venini e Perennials. Ethimo e Roda che firmano gli eleganti arredi da esterno. Tra i numerosi partner italiani anche Dolce & Gabbana che firma le divise tailor-made dello staff, Lavazza con l’ultima selezione di miscele, e La Scolca e Veuve Clicquot per degustare nuove proposte di qualità.

Ferretti Group Cannes Yachting Festival 2023: Riva 82’ Diva

Il nuovo progetto Riva 82’ Diva definisce un inedito perimetro per la gamma flybridge di Riva, andando ad aggiungersi ai quattro attuali modelli dal successo straordinario: Riva 90’ Argo, Riva 102’ Corsaro Super, Riva 110’ Dolcevita e Riva 130’ Bellissima. Riva 82’ Diva entra a far parte della flotta generando nuovi standard estetici e funzionali, non solo della gamma dei flybridge Riva, ma di tutta la categoria alla quale appartiene.

Il nuovo concept privilegia la vivibilità delle aree esterne e propone un nuovo modo di interpretare quelle interne. Il flybridge, uno dei fiori all’occhiello del progetto, è stato sviluppato per accogliere tre aree distinte: una lounge centrale completa di dinette e bar, un’area prendisole prodiera e un’area lounge. A poppa del main deck, si trova uno spazioso e innovativo beach club di dimensioni inedite per la categoria e con un ampio prendisole.

Ferretti Group Cannes Yachting Festival 2023: Ferretti Yachts Infynito 90

Primo modello della nuova gamma, introduce uno stile capace di dare forma alle nuove esigenze degli armatori: contatto indissolubile con l’ambiente circostante, materiali e navigazione più sostenibili, dettagli personalizzati e personalizzabili, legame diretto con il mare e il cielo.

Con una lunghezza fuori tutto di 26,97 metri – con Lh entro i 24 metri che lo fa rientrare nella categoria delle imbarcazioni da diporto a

certificazione CE – e un baglio massimo di 7,33 metri, è stato progettato per far vivere agli amanti del mare una nuova, inimitabile esperienza.

Ambienti outdoor e indoor si fondono per la prima volta in un continuum che non ha eguali, creando spazi ampi e customizzabili, dalle dimensioni superiori a quelle della categoria. Dispone di 100 mq di aree dedicate alla vita all’aperto e oltre 140 mq di spazi interni, tra i quali un main deck e una skylounge dai volumi particolarmente significativi.

Ferretti Group Cannes Yachting Festival 2023: Ferretti Yachts 1000 Skydeck

Lo straordinario successo del cantiere forlivese si presenta con un upper deck completamente rinnovato, per creare un ambiente chiuso e protetto, da vivere in ogni momento dell’anno. Uno spettacolare “cielo in una stanza”, un vero e proprio secondo salone, da vivere in qualsiasi condizione e momento dell’anno e della giornata.

Ferretti Group Cannes Yachting Festival 2023: Pershing GTX116

Primo yacht della nuova gamma GTX, Pershing GTX116 è la sintesi perfetta di eleganza, volume e l’inconfondibile brivido Pershing. Conferma il DNA sportivo del brand, esaltando al contempo il concetto di comfort, grazie ad ampi spazi aperti, aree studiate per essere a diretto contatto con il mare e una vivibilità assoluta garantita dal nuovo layout a cinque cabine.

Con il profilo slanciato, rappresenta l’emblema del carattere sportivo del marchio, accentuato dall’applicazione, nella parte prodiera, di uno stilema: un richiamo all’immaginario dei SUV di lusso, una forte identificazione del nuovo Pershing GTX116 in SUY, sport utility yacht. Pershing GTX116, in questa nuova gamma, si tinge di una nuova tonalità di grigio con la tuga caratterizzata da un blue speciale, mentre le ampie vetrate inondano di luce naturale gli ambienti interni.

Uno yacht davvero unico caratterizzato da uno scafo lungo oltre 35 metri e largo 7,70 metri con ben 150 metri quadri di aree esterne interamente connesse al mare che amplificano la vivibilità a bordo.

