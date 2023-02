Pershing GTX116: il primo yacht della nuova gamma è sceso in mare

Un anno davvero importante il 2023 per il cantiere di Mondolfo che vara il primo Pershing GTX116. L’innovativo, emozionante e dirompente modello, rivoluzionario sia nel concept che nel design, è sceso in acqua a Fano, inaugurando così la nuova era costruttiva del brand.

Pershing GTX116: caratteristiche

Pensato per il mercato d’oltreoceano, il primo Pershing GTX116, frutto della collaborazione tra il Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, presieduto dall’Ing. Piero Ferrari, lo studio di design di Fulvio De Simoni e la Direzione Engineering del Gruppo, conferma il suo dna sportivo ed esalta il concetto di comfort grazie ad ampi spazi aperti, aree studiate per essere a diretto contatto con il mare e una vivibilità assoluta garantita dal nuovo layout a cinque cabine.

Uno yacht davvero unico caratterizzato da uno scafo lungo oltre 35 metri e largo 7,70 metri ha ben 150 metri quadri di aree esterne interamente connesse al mare che amplificano la vivibilità a bordo. Il profilo è slanciato e filante, rappresenta l’emblema del carattere sportivo del marchio, accentuato dall’applicazione, nella parte prodiera, di uno stilema: un richiamo all’immaginario dei suv di lusso,

una forte identificazione del nuovo Pershing GTX116 in SUY, sport utility yacht.

Lo yacht, in questa nuova gamma, si tinge di una nuova tonalità di grigio con la tuga caratterizzata da un blue speciale e le ampie vetrate inondano di luce naturale gli ambienti interni. Un garage, che stiva un tender di oltre 5 metri, una moto d’acqua e altri water toys, un esclusivo beach club a pelo d’acqua di 39 metri quadrati rivestito di teak e protetto a poppa da un coronamento apribile con movimentazione elettroidraulica che mette in comunicazione la spiaggetta e la zona beach antistante creando uno spazio di dimensioni notevoli.

Il sundeck, di 40 metri quadri accessibile mediante due scalinate laterali esterne a poppa, ospita la seconda stazione di comando ed è progettato con ampi spazi conviviali per godere appieno della vita di bordo, grazie anche all’ombreggiatura di un hard top in carbonio. É proprio in questa zona che si sviluppa la spaziosa e comoda zona lounge completa di ampio wet bar.

Il primo Pershing GTX116 è equipaggiato con una tripla propulsione waterjet che, abbinata a tre MAN V12 2000 dalla potenza di 2000 mhp (opt) consente di raggiungere una velocità massima di 35,5 nodi e una velocità di crociera di 29,5 nodi. La motorizzazione standard, invece, prevede tre MAN V12 1800 dalla potenza di 1800 mhp.

