Marlin Boat 40: il nuovo walkaround debutta al Salone Nautico di Genova

Nasce da un progetto del Cantiere il nuovo Marlin Boat 40.

Marlin Boat 40 è un gommone dalle linee inconfondibilmente Marlin, ma con una svolta importante per quanto riguarda il design, strada intrapresa già con i modelli 24 SR ed X. Grande attenzione è stata volta alla sicurezza degli occupanti: l’intero piano calpestio del pozzetto è posto su un unico livello ed il tubolare, confezionato con tessuto da 1600 dtex, grazie alla classica linea Marlin che si sviluppa su due livelli, crea murate che danno assoluta protezione e sicurezza.

Persino i passavanti ai lati della cabina sono stati realizzati posizionandoli ad un livello inferiore alla metà del tubolare, rendendo quindi la parte di prua praticamente integrata con il resto del battello. Quindi, è stato progettato tenendo conto del DNA del vero gommone, senza snaturare le caratteristiche tipiche di stabilità, vivibilità e sicurezza.

Il layout di Marlin Boat 40 è walkaround, con un’ampia cabina centrale dotata di un letto matrimoniale king size, due sedute con schienale, un mobile armadio e un bagno separato molto spazioso dotato di doccia. Questo non ha impedito di creare all’esterno, verso prua, uno spazio prendisole e una seconda dinette dotata di 2 divani contrapposti e tavolino, in grado di ospitare comodamente 5 persone.

Il pozzetto centrale è dotato di sedile guida completo di 2 poltrone con bracciolo portaoggetti centrale, alle spalle la cucina con lavandino, tagliere, frigorifero da 90 litri e mobiletto. Un tetto rigido di ben sei metri quadrati sostenuto da una robusta struttura di acciaio inox protegge la zona di governo. Verso poppa due panche contrapposte con tavolo centrale ospitano comodamente 6 persone; un sistema di meccanismi degli schienali permettono di trasformarle in dinette, sedili di navigazione fronte marcia o prendisole.

A poppa un’area di quasi cinque metri quadrati per l’accesso diretto al mare, le 2 plancette sono dotate ognuna di scala telescopica in acciaio con maniglie a scomparsa per agevolare la risalita e di maniglione perimetrale a filo d’acqua. La carena di Marlin Boat 40, disegnata con 2 step, ha una V molto profonda per garantire confort e tenuta di mare, è in grado di ospitare motorizzazioni triple con potenze fino a 1200 hp complessivi. Tutti gli accessori e la componentistica usati per l’allestimento sono di primissima qualità, scelti fra i migliori marchi presenti sul mercato.

Marlin Boat 40: allestimento di serie

Allestimento cabina prua con parete e armadio in legno di teak fiammato, ampio letto matrimoniale, divanetti

Bagno separato con doccia e mobiletto con lavabo e piano in Corian

Musone di prua con passacima e bitte per ormeggio a scomparsa, verricello elettrico, ancora Ultramarine 12 kg in acciaio inox,50 mt catena, gavone per catena, cime e parabordi e divanetto di prua

Consolle di guida centrale con parabrezza, tientibene laterali inox, cruscotto portastrumenti con pulsantiera elettronica 18 utenze con gestione digitale BLINK, volante in pelle e inox, bussola, luci di via Lopolight, porta laterale scorrevole per accesso cabina con serratura, 4 oblò laterali apribili con tendina, ampio prendisole anteriore e divanetto a prua

Cassero pilota e copilota con poltrone separate, bracciolo centrale portaoggetti, mobile bar con lavello, tagliere, frigorifero da 90 litri

Panche a poppa contrapposte con tavolo centrale elettrico in Teak, un sistema di meccanismi degli schienali permette di trasformarle in dinette, sedili di navigazione fronte marcia o prendisole

Giardinetto di poppa di cinque metri quadrati rivestito in Teak con pedane, due scale telescopiche con maniglie di risalita a scomparsa e maniglione perimetrale a filo acqua, due bitte ormeggio a scomparsa e doccia

Vano locale tecnico con apertura elettrica

Rivestimento totale in teak massello da 8 mm

Cuscineria completa in cellula chiusa e rivestimento Silvertex

Illuminazione di cortesia pozzetto led bianchi

Impianto elettrico 12V digitale BLINK, batteria servizi da 140A e caricabatteria da banchina con cavo

Serbatoio carburante 820 litri

Serbatoio acqua 160 litri ampliabile a 260 litri

Serbatoio acque nere 65 litri

