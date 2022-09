Riva 130 Bellissima: 40 metri di potenza, stile ed eleganza

Riva 130 Bellissima è stata varata a La Spezia, per conto di un armatore americano. Nell’anno del 180° anniversario della fondazione del marchio, tocca il mare il più grande flybridge della gamma: uno scafo planante che supera i 40 metri di lunghezza fuori tutto, splendida sintesi tra design d’autore e ingegneria nautica, sapiente artigianalità e alta tecnologia.

Riva 130’ Bellissima è il primo flybridge planante della gamma a svilupparsi su tre ponti reali, interamente wide body, riuscendo tuttavia a rientrare sotto le 300 GT. Nasce della geniale matita di Mauro Micheli, fondatore con Sergio Beretta di Officina Italiana Design, che ha curato tutta la produzione Riva degli ultimi 27 anni, in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’ Ing. Ferrari e la Direzione Engineering di Ferretti Group.

Riva 130 Bellissima: caratteristiche

Fibra di carbonio, acciaio e cristallo sono gli elementi distintivi del design esterno. Riva 130 Bellissima è caratterizzato da tre semplici linee lungo il profilo: il parabrezza è realizzato con cristalli sferici e presenta la tipica contro-curvatura, mentre il disegno della finestratura a scafo è generato da un tratto nero lungo la fiancata argentea che risale verso la coperta. Grandi vetrate enfatizzano l’abbondanza di luce naturale negli ambienti del ponte principale e del ponte superiore, regalando meravigliose viste panoramiche e interni grandiosamente luminosi.

A poppa, le potenze laterali interamente in cristallo che esaltano l’aerodinamicità dell’imbarcazione raccontano di fascino ed eleganza. Le griglie delle prese d’aria e i dettagli in fibra di carbonio rimandano alla tradizione del car design, mentre l’hard top, con il suo carattere sportivo, conferisce dinamicità e stile.

L’ammiraglia propone negli esterni un nuovo concept della poppa, che ribassata e aperta verso il mare si divide in un grande Beach Club e un generoso pozzetto: oltre 60 metri quadri di spazi vivibili. Jet ski, tender e seabob sono contenuti nella murata di sinistra. A prua, l’armatore è accolto in una spaziosa area aperta divisa in salottino, grande prendisole e ulteriori spazi intimi e riservati. Sul ponte superiore – dove l’area esterna di poppa è adibita a zona pranzo per dieci persone – i camminamenti laterali creano due balconate chiuse e private. Da qui si accede al sundeck, un’area capace di accogliere gli ospiti per l’aperitivo e il relax.

Riva 130 Bellissima rivela al proprio interno un salone circondato da cristalli e luce, con vista assoluta a 270 gradi e una altezza di oltre 2 metri: uno spazio unico nel suo genere, che gioca sulle trasparenze del vetro pregiato e sulle essenze di lucido palissandro.

L’intero baglio – quasi 8 metri – è sapientemente utilizzato. Il layout delle cabine prevede una suite armatoriale sul ponte principale e quattro cabine sul ponte inferiore, separate da una grande lobby e ognuna con bagno ensuite.

Riva 130 Bellissima è equipaggiato con una coppia di MTU dalla potenza di 2.638 mhp ciascuno, per 26 nodi di andatura massima e i 23 nodi di velocità di crociera.

