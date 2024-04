Kia Tasman: il nuovo pick-up coreano arriverà nel 2025

Kia ha recentemente annunciato il nome del suo primo pick-up, entrando ufficialmente nel segmento C del mercato globale dei pick-up con il “Kia Tasman“. Il nome evoca immediatamente immagini della selvaggia e incontaminata bellezza della Tasmania, l’isola a sud dell’Australia nota come fonte di ispirazione per avventurieri e amanti della natura.

Nel video promozionale vediamo un fabbro che si ispira ai paesaggi della Tasmania per forgiare l’emblema del Tasman, ulteriormente sottolineando la connessione tra il design del veicolo e l’ispirazione derivata dalla natura.

Con Tasman, Kia non solo esplora nuovi territori nel settore automobilistico ma cerca anche di ridefinire il concetto di pick-up, spostando l’attenzione dal mero utilizzo lavorativo a un simbolo di uno stile di vita dinamico e avventuroso.

Il Kia Tasman non si propone un compagno versatile per le attività quotidiane e le avventure, promettendo di adattarsi a una varietà di scenari di utilizzo, sia che si tratti di escursioni nel deserto o di viaggi attraverso paesaggi urbani.

La strategia di lancio globale prevista per il 2025 mira a conquistare mercati chiave come Corea, Australia, Africa e Medio Oriente, con una particolare attenzione alle specifiche esigenze locali. In Australia, dove i pick-up godono già di grande popolarità, il Tasman potrebbe diventare un best-seller, rafforzando la posizione di Kia come leader nello sviluppo di veicoli multifunzionali.

Il nome “Tasman” è stato scelto da Kia Australia da una lista di proposte raccolte globalmente, e risuona profondamente con la visione di Kia di un veicolo che vuole racchiudere lo spirito di avventura e resilienza. Questa scelta non solo riflette le caratteristiche fisiche del veicolo ma anche il legame emotivo e culturale con la Tasmania, un luogo che stimola la curiosità e il senso di appartenenza.

Con il Tasman, Kia non solo amplia la sua offerta di prodotti, ma si impegna a soddisfare le crescenti aspettative dei consumatori che cercano un veicolo che possa supportare uno stile di vita attivo e avventuroso in ogni angolo del mondo.

Copyright Image: Sinergon LTD