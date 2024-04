Azimut Yachts Milano Design Week 2024: l’installazione Mooring by the Moon

Azimut Yachts alla Milano Design Week 2024 presenta “Mooring by the Moon”, l’installazione, ideata da AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi, che ci invita a un viaggio emozionale alla riscoperta del mondo naturale e dell’impegno verso un futuro sostenibile.

In occasione della Milano Design Week 2024, Azimut Yachts svela l’installazione “Mooring by the Moon”. Creata da AMDL CIRCLE e dalla visione di Michele De Lucchi, questa esperienza immersiva si propone di esplorare le intersezioni tra bellezza, tecnologia e sostenibilità, pilastri su cui Azimut impronta il proprio futuro.

Nel contesto unico dei Bagni Misteriosi a Milano, Azimut invita il pubblico a immergersi in un’odissea emotiva che esplora l’innovazione sostenibile. Presentata come un percorso suddiviso in quattro capitoli, l’esperienza rende omaggio alla tradizione teatrale della location, proponendo ai visitatori di riscoprire la meraviglia del mondo naturale da una prospettiva unica: a bordo di una barca, sotto la luce di una maestosa luna, nel cuore di Milano.

Il percorso espositivo, curato con maestria da AMDL CIRCLE e Michele De Lucchi, si dispiega attraverso ambientazioni che raccontano la storia di una coesistenza armonica tra uomo e natura. Dall’alba al tramonto, si parte da “Gentle at Sea” che invita i visitatori a una pausa riflessiva, lontano dalla frenesia quotidiana, per immergersi in un mondo di suoni, colori e profumi marini.

Il percorso prosegue poi con “The Sea Rocks” che mette in luce come innovazione e tecnologia possano essere alleati della bellezza e di un presente più sostenibile. Attraverso opere d’arte realizzate con materiali a basso impatto ambientale, questa sezione del percorso illustra l’infinita rigenerabilità della materia, simboleggiata da reti da pesca riciclate e migliaia di bottiglie in plastica.

“The Seadeck Lounge”, il terzo atto, racconta il design consapevole di Matteo Thun & Antonio Rodriguez per gli interni della Serie di yacht Seadeck. Qui, il lusso si ridefinisce attraverso spazi che valorizzano il benessere e l’utilizzo di materiali naturali o riciclati, come il sughero, alternativa sostenibile al teak.

L’epilogo dell’installazione celebra il Seadeck 6, l’apice dell’efficienza e della sostenibilità per Azimut. Ormeggiato nei Bagni Misteriosi, questo yacht rappresenta la visione dell’azienda di un futuro a basso impatto ambientale, con una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Ormeggiata nel cuore dei Bagni Misteriosi, la barca si svela al pubblico adagiata sull’acqua all’ombra della grande luna, i cui riflessi esaltano le linee disegnate da Alberto Mancini e la Fun Island, una terrazza di poppa reinventata, simbolo di un nuovo stile di vita fondato sul benessere.

Bagni Misteriosi – Via Carlo Botta, 18 Milano

15 aprile: 15:00 – 20:00

16 aprile: 10:00 – 20:00

17 aprile: 10:00 – 20:00

18 aprile: 10:00 – 15:00

19 aprile: 10:00 – 20:00

20 aprile: 10:00 – 20:00

21 aprile: 10:00 – 18:00

Fonte Azimut Yachts

Copyright Image: Sinergon LTD