Roger Dubuis Excalibur Dragon Monotourbillon

L’Excalibur Dragon Monotourbillon di Roger Dubuis è un segnatempo straordinario che combina creatività e innovazione tecnologica. Ispirato all’anno del Drago, l’orologio presenta un design unico e un calibro monotourbillon complesso.

L’Excalibur Dragon Monotourbillon di Roger Dubuis simboleggia l’alba dorata di un nuovo anno lunare. Questo segnatempo, ispirato all’anno del Drago è una celebrazione della libertà creativa e dell’innovazione, un vero tributo al nuovo anno lunare, che riflette le qualità leggendarie del Drago: intelligenza, carisma e sicurezza.

L’orologio si distingue per il suo design audace e l’approccio astratto alla rappresentazione del Drago, che lascia spazio all’interpretazione e invita a liberare l’immaginazione. Realizzato con grande maestria, il Drago è composto da 27 singoli elementi in ottone, decorati con smalto nero sui lati e trattati in oro rosa sulla parte superiore. Questi elementi sono disposti su 25 livelli diversi, creando un’effetto tridimensionale di volume e vitalità.

Girando l’orologio, lo stesso drago appare in tutto il suo dinamismo, in questo caso metallizzato sul lato interno del retro della cassa in vetro zaffiro. Perfettamente in armonia con il resto dei dettagli visibili frontalmente, questo straordinario elemento esprime tutta la potenza del drago, da ogni angolazione.

La complessità del calibro RD512SQ monotourbillon è un’altra caratteristica notevole di questo segnatempo. Il tourbillon è qui presentato in un movimento scheletrato che esalta la leggerezza e l’autenticità del meccanismo. Ogni componente dell’orologio è decorato a mano secondo gli standard più elevati, come dimostrato nelle superfici superiori sabbiate e negli angoli lucidati del calibro RD512SQ.

Per ottimizzare la resistenza ai campi magnetici e la riserva di carica, la gabbia inferiore del tourbillon è realizzata in titanio amagnetico, mentre la gabbia superiore è in cromo-cobalto. Questo porta a una riserva di carica di 72 ore, un risultato notevole per un orologio con queste caratteristiche.

Al polso, la cassa da 42 mm dell’orologio è realizzata in oro rosa e dotata di una robusta flangia in ottone sottoposta a trattamento galvanico in oro rosa e indici con Super-LumiNova nero. Il cinturino in pelle di vitello nera lascia piena libertà di espressione allo stile personale grazie al versatile sistema di sgancio rapido che consente di cambiarlo in pochi secondi.

Limitato a 28 esemplari, l’Excalibur Dragon Monotourbillon è il tributo di impareggiabile potenza di Roger Dubuis a questa ricorrenza propizia.

Copyright Image: Sinergon LTD