Omega Speedmaster Super Racing: dalle immersioni da record agli allunaggi, la tradizione orologiera di Omega annovera uno

straordinario numero di traguardi e innovazioni. Quest’anno, la Manifattura arricchisce la sua storia con una nuova pietra miliare: un nuovo minuscolo componente dalla tecnologia inedita.

La nuova tecnologia Spirate

Il nuovo Speedmaster presenta infatti una spirale del bilanciere rivoluzionaria che consente regolazioni finissime della marcia dell’orologio grazie all’innovativa tecnologia Spirate, garanzia di precisione straordinaria. Tale sistema, unico nel suo genere, consente infatti a questo orologio Omega di raggiungere la precisione certificata di soli 0/+2 secondi al giorno.

Questa soluzione innovativa ha infatti richiesto di rivoluzionare completamente la spirale del bilanciere Si14 per consentire all’orologiaio di agire sulla rigidità del suo punto di fissaggio tramite un meccanismo eccentrico di regolazione situato sul ponte del bilanciere.

Un approccio innovativo, basato sulla progettazione di una struttura articolata di alta precisione con cuscinetti flessibili, vale ancora una volta da straordinario esempio della volontà di Omega di innovare e raccogliere nuove incredibili sfide.

Omega Speedmaster Super Racing: caratteristiche

Il primo segnatempo dotato della tecnologia Spirate di Omega è il nuovo Speedmaster Super Racing in acciaio inossidabile. Omaggio visivo al capolavoro orologiero antimagnetico lanciato da Omega nel 2013, questo nuovo orologio offre una panoramica chiara del suo innovativo meccanismo, visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro.

Incorniciano il quadrante la peculiare minuteria in stile racing e la lunetta in ceramica nera con la celebre scala tachimetrica in smalto giallo “Grand Feu”. Un codice cromatico che rende omaggio al Seamaster Aqua Terra > 15.000 Gauss del 2013 e che viene ripreso anche dalla lancetta cronografica centrale color giallo sfumato e dalla lancetta dei piccoli secondi a righe nere e gialle a ore 9.

Diametralmente opposta, la lancetta dei contatori dei 60 minuti e delle 12 ore a ore 3 funge anche da secondo fuso orario. Il quadrante con struttura a nido d’ape è un chiaro tributo al “concept watch” in esposizione presso il Museo Omega di Bienne, il primo orologio in

grado di resistere straordinariamente a campi magnetici da 160.000 gauss.

Anima questo straordinario orologio il calibro d’avanguardia Co-Axial Master Chronometer 9920 di Omega, sintesi perfetta delle

numerose pietre miliari poste lungo la strada che ha condotto alla creazione della tecnologia Spirate e certificato dall’Istituto Federale Svizzero di Metrologia secondo i più elevati standard del settore.

Come di consueto, la prova di tale certificazione è rinvenibile sulla card Metas, dal caratteristico colore rosso che, in questo caso, garantisce anche la precisione certificata di 0/+2 secondi al giorno per questo segnatempo, e che sarà presto possibile anche su larga scala grazie all’industrializzazione della tecnologia Spirate.

Gli indici smussati a freccia diamantati neri sono riempiti di un’esclusiva ed inedita Super-LumiNova con luminescenza gialla. Un codice cromatico ripreso anche dalle scritte Speedmaster e Super Racing presenti sul quadrante. Il datario a finestrella a ore 6 presenta

un elegante promemoria periodico del lancio nel 2013 del Seamaster Aqua Terra >15.000 Gauss. Ogni mese, infatti, lo speciale numero 10, posto a celebrarne il 10° anniversario, si materializza a questo scopo con il font del logo Speedmaster.

Il nuovo Speedmaster Super Racing presenta un’alternativa sportiva al bracciale in acciaio. Si tratta di un cinturino Nato in nylon riciclato a righe nere e gialle, tributo al codice cromatico distintivo del Seamaster Aqua Terra >15.000 Gauss lanciato precisamente 10 anni fa.

Questo orologio Omega da collezione è consegnato in un cofanetto Speedmaster nero con motivo a nido d’ape e impunture gialle, contenente un cinturino Nato in nylon riciclato e uno strumento per la sostituzione dello stesso.

