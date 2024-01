Arcadia A96-01: un capolavoro di tecnologia e design

L’Arcadia A96-01 si posiziona come uno degli yacht più innovativi e lussuosi del suo genere. Con una lunghezza di circa 30 metri, offre un’esperienza di navigazione che combina design esclusivo, tecnologia avanzata e un comfort superiore. L’interior design firmato Igor Lobanov trae ispirazione dall’Art Déco, lo yacht monta avanzate soluzioni tecnologiche per la navigazione e la propulsione.

L’Arcadia A96-01 è uno yacht di circa 30 metri che ridefinisce il concetto di lusso e innovazione in mare. La filosofia alla base di A96 è quella di creare un’esperienza di benessere olistico per i suoi ospiti. Ogni aspetto dello yacht è pensato per fondere momenti di condivisione sociale con profonde esperienze di comunione con la natura. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso un design innovativo che si apre verso l’esterno, offrendo una vista panoramica e una sensazione di fusione con il mare circostante.

L’interior design di A96 è stato magistralmente realizzato da Igor Lobanov. Ispirandosi all’eleganza dell’Art Déco e alla ricerca del benessere, Lobanov ha creato interni che si caratterizzano per le curve slanciate e le superfici laccate scure, un vero e proprio capolavoro di estetica e funzionalità. La palette di colori utilizzata è principalmente neutra e chiara, con elementi scuri o metallici che creano un sofisticato contrasto.

Sul fronte tecnologico, A96 non delude. I quattro motori Volvo Penta IPS 1350 garantiscono una manovrabilità eccezionale, ampia autonomia, basse emissioni e comfort acustico. Queste caratteristiche tecniche permettono ad A96 di raggiungere una velocità massima di circa 23-24 nodi, combinando potenza e agilità in maniera impeccabile.

A96 offre una varietà di ambienti, ciascuno progettato per soddisfare diverse esigenze e stati d’animo. Dalla spiaggetta di poppa alla prua, si susseguono ambienti in continua interazione tra loro. Le porte scorrevoli e le pareti laterali mobili nei saloni di Main e Upper Deck trasformano gli spazi interni in aree aperte, permettendo agli ospiti di godere pienamente dell’ambiente marino.

La separazione tra i percorsi di ospiti e crew, la super accessoriata pantry e l’opzione di una seconda day toilet nell’Upper, sono solo alcuni degli aspetti che evidenziano l’attenzione al dettaglio e al comfort degli ospiti. Le cinque cabine sono un connubio di lusso e comfort. L’armatoriale, situata sulla prua del Main Deck, è spaziosa e luminosa. Il Lower Deck accoglie quattro cabine ospiti, ciascuna rifinita con materiali naturali ed eco-compatibili, seguendo la filosofia di design di Lobanov.

A96-01 si distingue anche per le sue tecnologie di navigazione all’avanguardia. La collaborazione con Volvo Penta e Garmin ha portato all’implementazione di sistemi come l’Assisted Docking e il Surround View Camera System. Quest’ultimo, in particolare, è una rivoluzione nel campo della navigazione, offre una visione a 360° dell’imbarcazione, semplificando le manovre e aumentando la sicurezza in porto. Infine il sistema silent mode opzionale, alimentato anche da pannelli solari, garantisce fino a 8-9 ore di vita a bordo in modalità silent.

Copyright Image: Sinergon LTD