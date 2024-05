Kenworth SuperTruck 2 è il camion diesel che consuma la metà

Il SuperTruck 2 di Kenworth è un camion all’avanguardia che consuma la metà grazie ad innovazioni aerodinamiche, riduzione del peso e un sistema di propulsione ibrido.

L’americana Kenworth ha recentemente presentato il rivoluzionario SuperTruck 2 durante l’Advanced Clean Transport Expo a Las Vegas. Questo nuovo camion rappresenta un importante passo avanti nell’efficienza del trasporto merci, grazie a una serie di innovazioni tecniche e di design sviluppate in collaborazione con il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (DoE) nell’arco di sei anni.

Efficienza e risparmio di carburante

Il SuperTruck 2 è stato progettato per ottimizzare al massimo l’efficienza del motore diesel. Rispetto al modello Kenworth T660 del 2009, il nuovo camion ha migliorato l’efficienza del trasporto merci del 136%.

Questa straordinaria performance è stata ottenuta attraverso una combinazione di miglioramenti aerodinamici e una riduzione significativa del peso del veicolo. Il SuperTruck 2 riesce a percorrere fino a 12,8 miglia per gallone (18,4 L/100 km), un risultato notevole considerando che i camion tradizionali spesso non superano le 6 miglia per gallone.

Innovazioni aerodinamiche

Una delle caratteristiche più impressionanti del SuperTruck 2 è il suo design aerodinamico, che ricorda un treno ad alta velocità. La cabina centrale offre una vista panoramica, mentre il muso stretto e il parabrezza inclinato riducono significativamente la resistenza all’aria.

Le ruote completamente chiuse contribuiscono ulteriormente a migliorare l’efficienza aerodinamica, riducendo la resistenza del 48%. Inoltre, gli specchietti laterali tradizionali sono stati sostituiti da sottili telecamere con visione notturna, riducendo ulteriormente la resistenza aerodinamica.

Riduzione del peso

Per migliorare l’efficienza del carburante, i progettisti hanno lavorato anche sulla riduzione del peso del camion. Il SuperTruck 2 utilizza materiali leggeri e pneumatici a bassa resistenza al rotolamento, raggiungendo un peso complessivo di 11,839 tonnellate. Questo rappresenta una riduzione di peso di 3,221 tonnellate rispetto ai modelli precedenti, permettendo di trasportare carichi maggiori senza compromettere l’efficienza del carburante.

Sistema di propulsione ibrido

Il cuore del SuperTruck 2 è un sistema di propulsione ibrido che combina un motore diesel PACCAR MX-11, una trasmissione automatica TX-12 e un generatore elettrico da 48 volt. Questo sistema mild hybrid utilizza la frenata rigenerativa per ricaricare le batterie al litio, che alimentano vari componenti del camion, come ventole, sterzo, raffreddamento, riscaldamento e aria condizionata.

Questo approccio riduce il carico sul motore, permettendo di risparmiare fino a 80 cavalli di potenza solo per le ventole del motore.

Meno carburante, meno emissioni

Il SuperTruck 2 si muove verso un trasporto merci più sostenibile ed efficiente. In un settore dove il costo del carburante è una voce di spesa significativa, le innovazioni introdotte da Kenworth possono portare a notevoli risparmi economici e riduzioni delle emissioni di carbonio.

Inoltre, la collaborazione con il DoE dimostra l’importanza di partnership pubblico-private nell’affrontare le problematiche ambientali e tecnologiche del futuro.

Fonte: Kenworth

