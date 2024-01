Telepass e UnipolMove: quale conviene?

Il confronto tra Telepass e UnipolMove, i due servizi di telepedaggio attivi in Italia: costi, servizi e vantaggi. Quale conviene di più?

Telepass vs UnipolMove: fino a qualche anno fa pochi avrebbero pensato ad un possibile confronto tra due diversi servizi di telepedaggio in Italia. Invece oggi è così. Perché nel 2022 a Telepass, lo storico marchio che ha sempre avuto il monopolio sui pedaggi autostradali, si è aggiunto il servizio del Gruppo Unipol. Ecco quindi che adesso gli utenti possono scegliere tra diversi operatori. L’ultimo arrivato è MooneyGo, ma in questo articolo ci concentriamo sui primi due.

Quale conviene di più? Quali sono le differenze nei costi e nei servizi? Approfondiamo tutto in questo articolo. Prima però, una premessa su come funzionano Telepass e UnipolMove. Su questo aspetto non ci sono distinzioni: entrambi prevedono il noleggio di un dispositivo che, applicato sul parabrezza, consente di aprire in automatico il varco autostradale e, dunque, di saltare la coda al casello.

Ovviamente, per fare i conti sulle spese dei viaggi, ai costi dei due servizi occorre aggiungere quelli dei pedaggi autostradali, che negli ultimi anni sono cresciuti.

Conviene di più Telepass o UnipolMove?

Costi di Telepass e UnipolMove: le differenze

Partiamo proprio da un aspetto sempre fondamentale per tutti gli automobilisti: il peso sul portafoglio. Su questo punto i vantaggi di UnipolMove, l’operatore arrivato da poco sul mercato con l’obiettivo di far concorrenza a Telepass e, quindi, obbligato ad un’offerta aggressiva, sono misurabili con pochi semplici conti. Unipol Move Base può essere acquistato on-line e non presenta alcun costo di attivazione, i primi 12 mesi sono gratis, in virtù della promo attualmente in vigore, poi si paga 1 euro al mese per il primo dispositivo e 0,50 euro in caso si voglia attivare il secondo.

Più articolata e costosa l’offerta di Telepass: per avere Telepass Base occorre recarsi fisicamente nei punti vendita del marchio e il canone è di 1,83 euro al mese. Le altre offerte sono Telepass Easy, che ha un costo di 2,50 euro al mese, Telepass Plus, che offre un canone gratuito per 6 mesi, poi richiede 3 euro al mese, Telepass Pay X, che è gratis per 1 anno, poi costa 5,90 euro al mese. Telepass Twin, inoltre, consente di associare un secondo dispositivo a 2,38 euro in più al mese, per un totale fino a 4 targhe, due per ogni dispositivo.

Sia Telepass, sia UnipolMove, infine, presentano un’offerta Pay per use, ovvero che si attiva solamente quando si va in autostrada e si usa il dispositivo: UnipolMove Pay per use richiede 5 euro per l’attivazione e 0,50 euro nel giorno in cui si usufruisce dell’offerta, mentre per avere Telepass Pay per use occorrono 10 euro di attivazione e il pagamento di un canone di 2,50 euro solo nel mese in cui lo si usa.

L’offerta dei servizi

I vantaggi di Telepass, invece, sono visibili se si parla dell’offerta dei servizi, che l’operatore storico ha ampliato costantemente negli ultimi anni. Telepass Base, oltre al pedaggio autostradale in tutti i caselli, offre la possibilità di pagare tutti i parcheggi convenzionati, l’Area C di Milano e il traghetto sullo Stretto di Messina. Le altre offerte includono anche i parcheggi sulle strisce blu e il cashback su una serie di servizi usufruibili tramite l’app, come ad esempio il rifornimento, il bollo auto, la revisione, la ricarica elettrica e il lavaggio auto.

UnipolMove invece, consente di pagare il pedaggio nei caselli contrassegnati dal simbolo della bandiera europea e dalla lettera T, che sono la quasi totalità sul territorio nazionale, di pagare i parcheggi convenzionati e di usufruire di sconti e vantaggi sui servizi assicurativi e di mobilità del Gruppo Unipol, come ad esempio il noleggio a lungo termine dell’auto con UnipolRental, riparazione e sostituzione dei cristalli e l’acquisto dell’e-bike.

Telepass e Unipol Move in Italia e all’estero

Un’altra differenza tra Telepass e UnipolMove è la possibilità di utilizzo dei due servizi in Italia e all’estero: Telepass, come detto, funziona in tutti i caselli italiani, mentre UnipolMove, pur coprendo quasi la totalità del territorio, presenta alcune lacune, come ad esempio le principali direttrici della Sicilia, l’autostrada Messina-Palermo e l’autostrada Messina-Catania.

Inoltre, a differenza di UnipolMove, Telepass può essere utilizzato anche all’estero, precisamente in Francia, Spagna, Portogallo e Croazia: il servizio consente di associare fino a 4 targhe, due per ogni dispositivo, con 6 euro di attivazione e un canone di 2,40 euro al mese aggiuntivi rispetto all’offerta Telepass Twin per ogni Paese estero attraversato. E’ inclusa anche l’assistenza stradale in Italia per le due targhe aggiuntive.

Telepass vs UnipolMove: quale conviene?

Possiamo dire che se UnipolMove è più conveniente in termini di costi, il Telepass di contro offre una maggiore capillarità in Italia, la possibilità di essere utilizzato anche fuori dal nostro Paese e un numero maggiore di servizi e di offerte.

In ogni caso, questa partita Telepass vs UnipolMove è destinata a diventare ancora più interessante nei prossimi anni, a colpi di offerte e servizi aggiuntivi.

