Autostrade gratis in Europa e dove si paga bollino o il pedaggio

Le autostrade gratis in Europa sono il mezzo più amato per viaggiare in automobile quando si va in vacanza. Sappiamo che in alcuni Paesi europei è infatti possibile viaggiare gratuitamente sulla rete autostradale.

In questo articolo scopriremo dove si trovano queste autostrade e quali sono le condizioni per usufruirne, per poter andare in vacanza senza spendere un capitale. E per evitare salassi verificheremo quali sono le autostrade dove si paga il “bollino” oppure il pedaggio.

Autostrade in gratis in Europa: i Paesi dove si viaggia gratis

Sebbene in molti Paesi europei sia presente il sistema di pedaggio autostradale, esistono alcune eccezioni in cui si può viaggiare gratuitamente. Tra questi Paesi, troviamo la Germania, l’Olanda, il Belgio, il Lussemburgo, la Svezia, la Danimarca, la Finlandia e l’Islanda.

Germania

In Germania, la famosa Autobahn è gratuita, ma alcuni anni fa il governo federale aveva annunciato l’introduzione di un pedaggio riservato ai cittadini stranieri. La misura è stata giudicata “discriminatoria” dagli altri Paesi europei e dalla stessa UE, e dopo l’ultimo pronunciamento contrario della Corte di Giustizia Europea, il provvedimento è stato definitivamente ritirato, per cui le autostrade in Germania restano gratis per tutti.

Olanda

In Olanda, il pedaggio autostradale non esiste: le autostrade sono gratuite per tutti i veicoli.

Belgio

In Belgio, la maggior parte delle autostrade è gratuita, ad eccezione di alcune tratte, come il tunnel di Liefkenshoek.

Lussemburgo

In Lussemburgo, le autostrade sono gratuite per tutti i veicoli.

Scandinavia e Nord Europa

In Svezia, Danimarca, Finlandia ed in Islanda, le autostrade sono gratuite per tutti i veicoli. Non in Norvegia, come vedremo più sotto.

Autostrade con il bollino “vignetta” annuale

In alcuni Paesi europei, invece, non esiste il sistema di pedaggio autostradale ma si utilizza la cosiddetta “vignetta” annuale, che chiamiamo anche il “bollino“. Questa si acquista una volta l’anno e permette di viaggiare liberamente sulla rete autostradale del Paese. Tra i Paesi europei che adottano questo sistema, troviamo l’Austria, la Svizzera, la Slovenia, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, l’Ungheria, la Romania e la Bulgaria.

Austria

In Austria, la vignetta annuale si chiama “Pickerl” ed è obbligatoria per tutti i veicoli che circolano sulla rete autostradale del Paese. La vignetta è disponibile in formato cartaceo o digitale e deve essere applicata correttamente al parabrezza del veicolo. Il costo della vignetta annuale varia in base alla categoria del veicolo e alla durata della validità: 10 giorni (9,50 euro), 2 mesi (27,80 euro) o 1 anno (92,50 euro).

Svizzera

In Svizzera, la vignetta annuale costa 40 franchi (circa 36 euro) e consente di circolare sulle autostrade della Confederazione per 14 mesi.

Slovienia

In Slovenia, la vignetta annuale costa 110 euro per i veicoli fino a 3,5 tonnellate e 220 euro per i veicoli oltre i 3,5 tonnellate.

Repubblica Ceca

In Repubblica Ceca, la vignetta annuale costa 1500 corone ceche (circa 58 euro) per i veicoli fino a 3,5 tonnellate e 4000 corone ceche (circa 154 euro) per i veicoli oltre i 3,5 tonnellate.

Slovacchia

In Slovacchia, la vignetta annuale costa 50 euro per i veicoli fino a 3,5 tonnellate e 400 euro per i veicoli oltre i 3,5 tonnellate.

Ungheria

In Ungheria, la vignetta annuale costa 42.980 forint (circa 120 euro) per i veicoli fino a 3,5 tonnellate e 94.980 forint (circa 265 euro) per i veicoli oltre i 3,5 tonnellate.

Romania

In Romania, la vignetta annuale costa 320 lei (circa 65 euro) per i veicoli fino a 3,5 tonnellate e 640 lei (circa 130 euro) per i veicoli oltre i 3,5 tonnellate.

Bulgaria

In Bulgaria, la vignetta annuale costa 97,68 leva (circa 50 euro) per i veicoli fino a 3,5 tonnellate e 195,36 leva (circa 100 euro) per i veicoli oltre i 3,5 tonnellate.

Pedaggio autostradale

In molti Paesi europei, il sistema di pedaggio autostradale è molto diffuso. Tra questi Paesi, troviamo l’Italia, la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Norvegia, la Polonia, la Croazia, la Bosnia, la Serbia, la Macedonia del Nord e la Grecia.

Italia

In Italia, il sistema di pedaggio autostradale è molto sviluppato e il costo varia in base alla distanza percorsa e alla categoria del veicolo.

Francia

In Francia, il sistema di pedaggio autostradale è molto diffuso e la tariffa varia in base alla categoria del veicolo e alla tratta percorso.

Spagna

In Spagna, il sistema di pedaggio autostradale si basa sul sistema “a consumo”: il costo varia in base ai chilometri percorsi.

Portogallo

In Portogallo, il sistema di pedaggio autostradale si basa sul sistema “a consumo”: il costo varia in base ai chilometri percorsi.

Norvegia

In Norvegia, il sistema di pedaggio autostradale si basa sul sistema “a consumo”: il costo varia in base ai chilometri percorsi.

Polonia

In Polonia, il costo del pedaggio autostradale varia in base alla distanza percorsa e alla categoria del veicolo.

Croazia

In Croazia, il costo del pedaggio autostradale varia in base alla distanza percorsa e alla categoria del veicolo.

Bosnia

In Bosnia, il costo del pedaggio autostradale varia in base alla distanza percorsa e alla categoria del veicolo.

Serbia

In Serbia, il costo del pedaggio autostradale varia in base alla distanza percorsa e alla categoria del veicolo.

Macedonia del Nord

In Macedonia del Nord, il costo del pedaggio autostradale varia in base alla distanza percorsa e alla categoria del veicolo.

Grecia

In Grecia, il costo del pedaggio autostradale varia in base alla distanza percorsa e alla categoria del veicolo.

Risparmiare in viaggio

In Europa, esistono diversi Paesi in cui si può viaggiare gratuitamente sulla rete autostradale o utilizzando la vignetta annuale. Tuttavia, in molti altri Paesi, il sistema di pedaggio autostradale è molto diffuso e il costo varia in base alla distanza percorsa e alla categoria del veicolo. Prima di partire per un viaggio in auto, è importante informarsi sulle condizioni di utilizzo delle autostrade nel Paese di destinazione.

Per chi punta tutto sul risparmio, è possibile allungare il percorso totale utilizzando le autostrade gratuite. Il costo del carburante in più verrà compensato dai tratti autostradali gratis.

