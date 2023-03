Fathers Horizon: il nuovo orologio subacqueo

Fathers Horizon: Luigi Generali, napoletano, e Matteo Franchina, luinese, sono due giovani imprenditori legati da una profonda amicizia e con in comune, oltre alla passione per l’orologeria, l’essere padri. Da qui nasce l’idea di fondare, nel 2022, la Fathers Italia S.r.l. e di chiamare il loro marchio di orologi Fathers.

Fathers propone orologi dal messaggio unico, ci invita a guardare il tempo non come un fluire di eventi quanto a valorizzarlo dando importanza ad ogni singolo momento che lo definisce. Noi esistiamo lì, in quei momenti che diventano il nostro vissuto, la nostra storia ed il nostro tempo.

Fathers Horizon: le caratteristiche

Dopo oltre un anno di Ricerca e Sviluppo nasce Horizon: orologio subacqueo di alta qualità con design concepito in Italia e movimento automatico di produzione svizzera. Tra le sue peculiarità: cassa da 40 millimetri, impermeabile fino a 200 metri, quadrante con monogram Fathers con trattamento oil press in rilievo, vetro in zaffiro piatto di 3,20 millimetri di spessore, Super-LumiNova SLN C3 posizionato manualmente negli indici e nelle lancette e lunetta composta da un anello esterno in ceramica ed uno interno in acciaio 316L.

Il pittogramma, l’H di Fathers, sintetizza delle braccia tese, una mano in un’altra, un gioco infantile tra i piedi di papà. Fathers è connessione, un abbraccio, è la catena indistruttibile dell’amore tra padre e figlio. Fathers non è solo chi contribuisce a generare un’altra vita.

Fathers è una dedica ad una persona fonte di ispirazione, un maestro di vita, una figura di riferimento importante. Gli orologi Fathers desiderano raccontare storie ed emozioni per legarsi, per sempre, ad un ricordo indelebile, ad un’emozione indimenticabile.

Con bracciale in acciaio 316L o cinturino in gomma personalizzato Fathers, Horizon è disponibile in diverse varianti colore: Eternal Legacy che affianca il nero all’acciaio, Outdoor Adventure che propone l’accoppiata verde e acciaio, Procida che abbina il bianco al blu, Anniversary che sfoggia l’insolito abbinamento rosso con dettagli oro su acciaio, Cocktail Attire che vanta un modaiolo color Tiffany abbinato all’acciaio e Professional Elegance, la versione All Black.

