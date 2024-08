Se ne parla da anni, ma sembra che sia finalmente arrivato il momento di dire addio ai caselli autostradali in Francia. Le autostrade francesi stanno infatti abbandonando progressivamente i tradizionali caselli a pagamento, sostituendoli con un sistema digitale “barrier-free” che promette di ridurre i tempi di viaggio e le emissioni di CO2. SANEF, l’ente di gestione autostradale per il nord e l’est della Francia, ha annunciato che le autostrade A13 e A14, che collegano la Normandia a Parigi, saranno completamente prive di barriere entro la fine di quest’anno.

Come funziona il pagamento del pedaggio

Il nuovo sistema di pedaggio, noto come “péage en flux libre“, prevede l’utilizzo di scanner e telecamere che rilevano il passaggio dei veicoli riconoscendo le targhe. Gli automobilisti con un account registrato non dovranno fare nulla: riceveranno l’addebito automaticamente. Tutti gli altri avranno tre giorni di tempo per pagare il pedaggio online, per telefono o presso una tabaccheria aderente all’iniziativa. Questo sistema, già in uso in Paesi come Svezia, Norvegia ed in Italia sulla Pedemontana, è stato sperimentato dal 2019 sull’autostrada A4.

Il passaggio a un sistema di pagamento digitale senza barriere mira a ridurre le code ai caselli e a migliorare l’efficienza del traffico. SANEF ha stimato che, durante i fine settimana particolarmente trafficati, il tempo di viaggio tra Parigi e Caen potrebbe essere ridotto di mezz’ora. Inoltre, la rimozione dei caselli porterà a un risparmio di carburante e a una significativa riduzione delle emissioni di CO2. Il progetto prevede anche la liberazione di 28 ettari di terreno, che potranno essere destinati alla natura.

Le multe per chi non paga

Se il pagamento non viene effettuato entro il termine di 72 ore, gli automobilisti incorreranno in una multa. La sanzione iniziale è relativamente bassa per incentivare un rapido saldo: la multa è di 10 euro se il pagamento viene effettuato entro due settimane dal ricevimento dell’avviso. Dopo questo periodo, la multa sale a 90 euro se il pagamento non viene effettuato entro le due settimane successive al termine dei 72 ore. Se la richiesta di pagamento viene completamente ignorata per oltre 60 giorni, la multa raggiunge i 375 euro.

Gli automobilisti stranieri che non rispettano i termini di pagamento riceveranno un avviso per posta, redatto sia in francese che in inglese, in cui viene spiegato il mancato pagamento del pedaggio e le istruzioni su come procedere per saldare il debito. SANEF ha dichiarato che prevede di essere in grado di processare le targhe straniere, facilitando così il pagamento per i conducenti di veicoli registrati all’estero.

Cosa devono fare gli automobilisti italiani in Francia?

Gli automobilisti italiani con un Telepass abilitato all’estero ricevereanno il pedaggio addebitato automaticamente. Da notare che al momento UnipolMove e MooneyGo funzionano solo in Italia. E’ quindi necessario registrarsi sul sito web www.sanef.com per effettuare il pagamento. Progetti Futuri

Cosa aspetta l’Italia a passare a questo sistema di pagamento senza casello?

I caselli sono un costo, e sicuramente se fosse possibile le società che gestiscono le autostrade in Italia ne farebbero volentieri a meno. Detto questo, come accennato, in Italia, ci sono autostrade senza caselli, grazie all’implementazione del sistema di pagamento “Free Flow“. Questo sistema è attualmente in uso sull’autostrada A36 “Pedemontana Lombarda” e sulle tangenziali di Varese e Como. Con il “Free Flow”, non ci sono barriere ai caselli e i veicoli possono passare senza fermarsi. Al momento del passaggio, il veicolo e la sua targa vengono fotografati automaticamente da portali, e i dati vengono inviati a un sistema centrale per l’identificazione del veicolo e il calcolo del pedaggio.

Da segnalare anche il servizio TargaGo lanciato da Autostrade per l’Italia, attualmente operativo sulla Tangenziale di Napoli. Questo sistema utilizza la tecnologia di riconoscimento delle targhe tramite telecamere posizionate presso i varchi autostradali, permettendo il pagamento automatico del pedaggio senza necessità di dispositivi a bordo del veicolo. Il sistema addebita automaticamente il pedaggio sul “borsellino” digitale associato alla targa del veicolo, previa registrazione tramite l’app dedicata o il sito web. Non è richiesto alcun costo aggiuntivo o abbonamento.