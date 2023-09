Nel mercato del tele pedaggio arriva anche MooneyGo, che farà concorrenza a Telepass ed a UnipolMove. C’è da dire che MooneyGo come app è già attiva da tempo, potendo offrire servizi di mobilità in oltre 5.000 comuni italiani, e gestendo oltre 8 milioni di pagamenti per il parcheggio nelle aree a strisce blu nonchè 4 milioni di transazioni relative ad abbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico nel 2022.

MooneyGo introduce ora il telepedaggio, un servizio già operativo sulla rete delle autostrade italiane e in oltre 300 parcheggi convenzionati con il sistema Telepass, tra i quali gli aeroporti di Roma e Milano.

Come funziona MooneyGo

Per ottenere il dispositivo ed attivarlo, è sufficiente recarsi presso uno dei 20.000 punti vendita Mooney distribuiti in tutta Italia, tra cui bar, tabacchi ed edicole convenzionate, dove il processo di attivazione richiede solamente cinque rapidi minuti.

Ogni dispositivo può essere associato a due targhe e offre la possibilità di scegliere tra due modalità di pagamento: “Pay per Use,” che permette di pagare solo per i mesi in cui si utilizza l’autostrada, o l’abbonamento tradizionale.

E’ possibile addebitare canoni, pedaggi e altri pagamenti su qualsiasi carta di credito o debito o su una carta prepagata Mooney collegata al dispositivo durante la fase di registrazione.

Con l’introduzione del telepedaggio, i clienti MooneyGo possono beneficiare di un’ampia gamma di servizi, che includono il pagamento dei parcheggi, l’acquisto di biglietti per treni, autobus, metropolitane, taxi e servizi di scooter sharing, oltre alla visualizzazione di itinerari e orari in tempo reale.

Quanto costa MooneyGo

Per quanto concerne le tariffe ci sono due opzioni, vediamo i costi.

– Abbonamento: il servizio di telepedaggio MooneyGo prevede un costo mensile di 1,50 euro, quindi 18 euro annui, a cui si aggiungono 5 euro per i costi di attivazione.

– Pay per use: viene applicato un costo mensile di 2,20 euro per il mese in cui si utilizza il servizio, oltre a 10 euro di costi di attivazione.

La spedizione è gratuita, mentre il pagamento avviene settimanalmente, e non mensilmente, tramite carta di credito, debito o prepagata collegata al dispositivo.

Confronto con Telepass e Unimove

Vediamo quindi le tariffe dei concorrenti Telepass e Unipolmove.

Telepass offre diversi tipi di abbonamento con canoni che variano da 1,83 a 5,9 euro al mese, a seconda dei servizi scelti. Per quanto riguarda il “pay per use”, c’è il costo di 10 euro per attivazione e 2,5 euro al mese solo se il dispositivo viene utilizzato nel corso del mese solare. Il servizio include l’Area C, i parcheggi della rete e lo Stretto di Messina.

Unipolmove offre un solo abbonamento con canone mensile di UnipolMove Base è di 1 euro al mese ma in questo periodo è gratuito su due dispositivi per i primi 9 mesi, basta sottoscrivere il contratto entro il 29/9/2023. Attivazione e consegna sono gratuite.

Per il “pay per use” il canone è di 50 centesimi al giorno, ovviamente solo quando il dispositivo viene utilizzato, nelle 24 ore successive al primo ingresso. Il costo di attivazione e consegna è di 10 euro, con sconto a 5 euro valido fino al 31/12/2023.