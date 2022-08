Su Fox News hanno davvero preso un granchio quando hanno accusato il principe Harry di essere un ipocrita. Da una parte parla di ecologia, cambiamenti climatici, di salvaguardia del pianeta, dall’altra perde tempo per salire a bordo di un jet mentre è seduto per parecchio col motore “al minimo in un SUV che consumava benzina”.

E invece no, perchè quella che si vede nella foto è un’Audi E-Tron, che è elettrica e non va a benzina. Certo, potremo stare a discutere se è necessario muoversi su veicoli enormi e pesanti, alimentati a benzina, gasolio, gpl o elettrici, invece di preferire un taglio più piccolo.

Se però c’è qualcosa che davvero non fa male a nessuno, è stare su un’auto elettrica completamente fermi. Se volevano far polemica, non ci sono riusciti. Ed infatti, dopo essersi resi conto dell’errore, in un articolo pubblicato dopo la messa in onda del servizio, si sono concentrati sul fatto che il jet privato è certamente il più grande spreco di energia. Come volevasi dimostrare…

