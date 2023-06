E1 Series World Championship 2024: la stagione inaugurale del primo campionato mondiale di motonautica elettrica si svolgerà lungo le coste di diverse città, tra cui Jeddah, Venezia, Monaco, Ginevra e Rotterdam. Il calendario delle gare prenderà il via nella dinamica città portuale di Jeddah, nel mese di gennaio 2024.

Con il Venice Racing Team sulla linea di partenza, Venezia, la famosa città sull’acqua, ospiterà due gare prima che l’azione si trasferisca a Monaco, Ginevra e Rotterdam.

Il primo campionato mondiale di motonautica elettrica, composto da 7 gare, si prepara alla sua prima stagione con gli eleganti RaceBird assieme ai loro team capitanati da celebri personaggi del mondo dello sport.

Considerando le esclusive caratteristiche della tecnologia foiling del RaceBird, tutti gli eventi E1 avranno luogo vicino alla costa; i fan e gli spettatori potranno così osservare facilmente le gare da terra. Gli eventi si terranno nel corso di due giorni, in cui si svolgeranno sessioni di prova, qualifiche e gare ad eliminazione diretta. I piloti si affronteranno testa a testa in diverse manche di gara per stabilire chi passerà alla fase seguente. I team e i piloti più veloci procederanno quindi alle finali che decideranno il vincitore assoluto.

Nei prossimi mesi, gli organizzatori del campionato continueranno ad accelerare i preparativi per la stagione inaugurale e, a breve, saranno annunciati altri equipaggi.

E1 Series World Championship 2024: i team

Venice Racing Team

Team Nadal

Team Mexico ( Sergio Perez )

) Team Drogba è il quarto equipaggio annunciato in gara nella stagione inaugurale del UIM E1 World Championship. L’ex attaccante del Chelsea, originario della Costa d’Avorio, e la sua compagna Gabrielle LeMaire saranno dunque saranno i nuovi team owner in questa competizione. Gareggeranno contro gli altri concorrenti, inclusi i team Spagna di Rafa Nadal e team Messico di Sergio Perez.

All’evento parteciperà una flotta internazionale composta da 10 equipaggi RaceBird che si contenderanno la vittoria.

Grazie all’innovativa tecnologia hydrofoil, le barche elettriche RaceBird si alzeranno sopra il livello dell’acqua, con il minimo attrito e la massima efficienza energetica. Con un massimo di 150 kW di potenza e una capacità della batteria di ben 35 kWh, la soluzione su misura di Kreisel per le RaceBird consentirà quindi di ottenere un’accelerazione rapida e una maggiore autonomia tra una ricarica e l’altra.

L’avanzata tecnologia customizzabile dei moduli delle batterie agli ioni di litio permette a Kreisel di essere all’avanguardia nel settore delle batterie per veicoli elettrici, grazie al raggiungimento di tempi di sviluppo del prodotto ridotti, mantenendo al tempo stesso i più elevati standard di sicurezza, qualità e prestazioni. La tecnologia di raffreddamento a immersione, coperta da brevetto, viene applicata nei campi del motorsport e della nautica da diporto.

