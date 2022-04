New Balance sneakers Green Leaf: la nuova collezione eco-friendly

New Balance lancia la collezione di calzature Green Leaf in occasione dell'Earth Day 2022.

New Balance sneakers Green Leaf: il brand espande il suo assortimento di prodotti che rispettano lo standard Green Leaf dell’azienda, includendo i modelli di sneakers più venduti, in particolare, selezionate colorways delle 574 e Fresh Foam 1080v12. Il poliestere e la pelle sono due dei materiali utilizzati da New Balance, con maggiore impatto climatico e questa iniziativa è concepita per aiutare a sostenere l’obiettivo di New Balance di ottenere il 50% di poliestere riciclato e il 100% di pelle ambientalmente preferibile, entro il 2025.

I prodotti ambientalmente preferibili sono quelli che riducono gli scarti, migliorano l’efficienza energetica, limitano i derivati tossici, contengono materiale riciclato o sono riutilizzabili.

In occasione dell’Earth Day 2022, New Balance presenta l’iconica 574 applicando lo standard Green Leaf alla propria scarpa più popolare, dimostrando l’impegno a introdurre materiali più sostenibili come un processo quotidiano, e non come una novità o un’eccezione.

Nella collezione primavera 2022 infatti circa il 19% del volume di produzione di calzature New Balance, così come più del 60% del volume di produzione della linea di abbigliamento, soddisfa lo standard Green Leaf del marchio, che si concentra sull’accelerazione del cambiamento sistemico e la riduzione dell’impatto ambientale dei materiali utilizzati da New Balance.

Scegliere di usare materiali ambientalmente preferibili è uno dei modi migliori e più immediati attraverso cui il marchio può incidere sul suo impatto ambientale. New Balance ha introdotto il suo standard Green Leaf per l’abbigliamento nel 2020 e continuerà ad espandere la propria offerta, aumentando significativamente il numero di categorie e prodotti realizzati con materiali ecologici nei prossimi mesi e anni.

