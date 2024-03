Toyota Yaris a 129 euro al mese: conviene davvero?

Analizziamo l’offerta di finanziamento su Toyota Yaris Hybrid, l’ibrida giapponese pensata in maniera particolare per la guida cittadina: 129 euro al mese, con il WeHybrid Bonus e la rottamazione di un’auto usata.

La Toyota Yaris Hybrid, ormai, è un evergreen nell’offerta del marchio giapponese ed è stabilmente uno dei modelli più venduti in Italia. Nel mese di marzo 2024 è offerta in promo con gli incentivi statali, la rottamazione e il WeHybrid Bonus della Casa: la rata del finanziamento è di 129 euro al mese, con uno sconto di 5.500 euro sul prezzo di listino. Vediamo nel dettaglio l’offerta e a chi conviene, riassumendo anche le caratteristiche tecniche del modello.

Toyota Yaris ibrida: caratteristiche tecniche

Toyota Yaris Hybrid è stata rinnovata negli ultimi mesi: tra le novità una motorizzazione Full Hybrid Electric più potente, ma anche un miglioramento significativo nei sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. Il modello offre un nuovo cockpit digitale, un sistema multimediale potenziato e la digital key, che consente di aprire a avviare la vettura attraverso lo smartphone.

Il sistema ibrido si arricchisce con un nuovo powertrain 1.5 da 130 Cv, anche se la versione Active che andremo ad approfondire è equipaggiata sempre con l’efficiente motore ibrido da 116 Cv e 120 Nm di coppia, in grado di assicurare consumi medi dichiarati di 3,8 litri/100 km e emissioni di 87 g/km.

Dettagli offerta Toyota Yaris Hybrid

Toyota Yaris Hybrid Active, che ha un prezzo di listino di 24.550 euro, a marzo 2024 è offerta ad un prezzo promozionale di 19,050 euro chiavi in mano, grazie al contributo di 3.500 euro della Casa e del concessionario e quello di 2.000 euro per la rottamazione di un’auto usata. Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Esempio di finanziamento riferito a Yaris Hybrid Active – importi Iva inclusa.

Prezzo di vendita: € 19.050,00

€ 19.050,00 Durata: 48 mesi

48 mesi Anticipo: € 5.800,00.

€ 5.800,00. Rate mensili: 47 da € 128,94

47 da € 128,94 Rata finale: € 10.477,50 da pagare solo se si intende tenere la vettura

€ 10.477,50 da pagare solo se si intende tenere la vettura Percorrenza chilometrica annuale: 12.500 km.

12.500 km. Servizi: assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia pacchetto di manutenzione, restart e kasko disponibili su richiesta.

assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia pacchetto di manutenzione, restart e kasko disponibili su richiesta. Importo totale finanziato: € 13.640,00.

€ 13.640,00. TAN (fisso) 5.99%, TAEG 7.63%.

Conviene davvero? Pro e contro

L’offerta di marzo su Toyota Yaris Hybrid conviene se vuoi acquistare un’auto ibrida per la città con una rata mensile accessibile anche con uno stipendio medio e una buona percorrenza chilometrica annuale inclusa, visto che chi usa la vettura in ambito urbano, solitamente, si attesta su chilometraggi attorno ai 10.000 km o di poco superiori. Se al termine dei quattro anni desideri cambiare, inoltre, hai la possibilità di restituire la vettura. Non da ultimo, lo sconto di 5.500 euro sul prezzo di listino, attuabile in caso di rottamazione, rappresenta un’occasione per cambiare vettura.

Di contro, l’offerta non è usufruibile se non hai in garage un’auto usata da rottamare. L’anticipo di quasi 6.000 euro, pari a oltre un quarto del prezzo di listino della vettura, rappresenta per molti un investimento considerevole, specie se unito agli oltre 10.000 euro della rata finale. Se l’intenzione è quella di acquistare la vettura e tenerla per molti anni, conviene certamente optare per una formula con rata mensile più alta, che ammortizzi i due costi principali.

Copyright Image: Sinergon LTD