Le auto più vendute in Italia nel 2024 nei primi due mesi dell’anno

Il settore automobilistico in Italia prosegue il suo percorso di crescita, segnando un incremento significativo anche nel mese di febbraio. Con un totale di 147.094 auto nuove vendute, si registra una crescita del 12,8% rispetto al febbraio dell’anno precedente, beneficiando di un giorno lavorativo in più rispetto a febbraio 2023. Questo dato contribuisce a un aumento dell’11,7% nel primo bimestre dell’anno, portando il totale a 289.103 unità, nonostante resti ancora inferiore del 15,9% rispetto al periodo gennaio-febbraio 2019.

Analizzando la struttura del mercato, si evidenzia un incremento particolarmente marcato tra i privati, che guadagnano 2,8 punti percentuali, raggiungendo il 57,1% di share. Questo dato si traduce in una quota del 59,1% nel cumulato, mostrando un aumento dell’1,2 punti percentuali. Le autoimmatricolazioni vedono anche esse un incremento, salendo al 9,2% del totale mensile e all’8,5% nel bimestre. Contrariamente, il noleggio a lungo termine registra una flessione sia in termini di volume sia di quota di mercato, con una diminuzione di 6,7 punti percentuali a febbraio, attestandosi al 20% e al 20,6% nei primi due mesi dell’anno.

Dal punto di vista delle alimentazioni, si osserva una netta preferenza per le motorizzazioni a benzina, che guadagnano oltre il 30% in termini di volumi e si attestano al 31,1% di quota a febbraio. Il diesel, invece, mostra un calo a doppia cifra, scendendo al 14,8% del totale. Le vetture ibride emergono come la scelta preferita, con una quota del 37,8%, evidenziando la crescente tendenza verso soluzioni più sostenibili.

L’analisi della segmentazione del mercato mette in luce una forte crescita dei SUV in tutti i segmenti, confermando il loro appeal crescente tra i consumatori italiani. In particolare, nel segmento B, berline e SUV crescono rispettivamente al 22,4% e 25,9% di share. Questa tendenza si riflette anche nel segmento delle auto di lusso, dove berline e SUV registrano un incremento significativo.

Le 50 auto più vendute a Febbraio

n. Marca Modello Num 1 FIAT PANDA 11,348 2 DACIA SANDERO 5,733 3 CITROEN C3 4,524 4 LANCIA YPSILON 4,152 5 TOYOTA YARIS CROSS 2,962 6 TOYOTA YARIS 2,956 7 JEEP AVENGER 2,944 8 FIAT 500X 2,919 9 RENAULT CAPTUR 2,919 10 PEUGEOT 208 2,853 11 DACIA DUSTER 2,798 12 RENAULT CLIO 2,784 13 FORD PUMA 2,449 14 PEUGEOT 2008 2,449 15 FIAT 500 2,414 16 MG ZS 2,393 17 VOLKSWAGEN T-CROSS 2,313 18 TOYOTA AYGO X 2,199 19 NISSAN QASHQAI 2,046 20 JEEP RENEGADE 1,837 21 KIA SPORTAGE 1,828 22 HYUNDAI I10 1,823 23 JEEP COMPASS 1,817 24 FORD KUGA 1,776 25 OPEL CORSA 1,776 26 VOLKSWAGEN T-ROC 1,748 27 BMW X1 1,655 28 ALFA ROMEO TONALE 1,446 29 VOLKSWAGEN POLO 1,367 30 TOYOTA C-HR 1,310 31 AUDI A3 1,308 32 CITROEN C3 AIRCROSS 1,296 33 VOLKSWAGEN TAIGO 1,291 34 OPEL MOKKA 1,277 35 SUZUKI IGNIS 1,258 36 TESLA MODEL Y 1,252 37 AUDI Q3 1,225 38 CUPRA FORMENTOR 1,098 39 SUZUKI VITARA 1,093 40 PEUGEOT 3008 1,074 41 AUDI Q2 1,072 42 HYUNDAI I20 1,063 43 NISSAN JUKE 1,059 44 VOLKSWAGEN GOLF 1,028 45 SUZUKI SWIFT 1,023 46 MERCEDES GLA 1,015 47 FORD FOCUS 1,002 48 MINI MINI 941 49 SEAT ARONA 938 50 BMW SERIE 3 924

Le 50 auto più vendute in Italia nel 2024

n. MARCA MODELLO gen/feb 2024 1 FIAT PANDA 22,518 2 DACIA SANDERO 12,349 3 CITROEN C3 9,226 4 LANCIA YPSILON 8,063 5 JEEP AVENGER 7,333 6 TOYOTA YARIS CROSS 6,762 7 PEUGEOT 208 5,911 8 DACIA DUSTER 5,815 9 PEUGEOT 2008 5,741 10 RENAULT CAPTUR 5,400 11 FORD PUMA 5,285 12 RENAULT CLIO 5,137 13 VOLKSWAGEN T-ROC 5,006 14 FIAT 500X 4,924 15 MG ZS 4,715 16 TOYOTA YARIS 4,622 17 FIAT 500 4,507 18 NISSAN QASHQAI 4,156 19 OPEL CORSA 4,053 20 KIA SPORTAGE 3,682 21 TOYOTA AYGO X 3,441 22 JEEP RENEGADE 3,335 23 VOLKSWAGEN T-CROSS 3,329 24 JEEP COMPASS 3,325 25 BMW X1 3,314 26 HYUNDAI I10 3,111 27 ALFA ROMEO TONALE 3,077 28 FORD KUGA 3,045 29 VOLKSWAGEN POLO 2,940 30 OPEL MOKKA 2,935 31 AUDI A3 2,731 32 TOYOTA C-HR 2,584 33 AUDI Q3 2,538 34 NISSAN JUKE 2,463 35 CITROEN C3 AIRCROSS 2,440 36 SUZUKI IGNIS 2,222 37 SUZUKI VITARA 2,174 38 AUDI Q2 2,157 39 VOLKSWAGEN TAIGO 2,074 40 MERCEDES GLA 2,017 41 PEUGEOT 3008 1,992 42 VOLKSWAGEN TIGUAN 1,989 43 FORD FOCUS 1,987 44 HYUNDAI I20 1,977 45 VOLKSWAGEN GOLF 1,818 46 MINI MINI 1,777 47 CUPRA FORMENTOR 1,733 48 BMW X3 1,727 49 HYUNDAI TUCSON 1,707 50 BMW SERIE 1 1,703

Marche più vendute in Italia nel 2024

Marca Num FIAT 33.500 TOYOTA 20.990 DACIA 19.291 VOLKSWAGEN 19.247 PEUGEOT 15.971 JEEP 13.778 RENAULT 13.251 CITROEN 12.992 AUDI 12.922 FORD 12.673 BMW 12.302 HYUNDAI 9.093 OPEL 8.960 LANCIA 8.063 KIA 7.686 NISSAN 7.670 SUZUKI 7.537 MERCEDES 6.407 SKODA 6.063 MG 5.956 ALFA ROMEO 3.823 DR MOTOR 3.416 VOLVO 3.365 MAZDA 2.878 SEAT 2.867 CUPRA 2.847 MINI 2.389 TESLA 2.255 LAND ROVER 1.779 PORSCHE 1.558 HONDA 1.319 EVO 1.105 DS 949 LEXUS 805 SMART 467 MASERATI 453 SPORTEQUIPE 447 MITSUBISHI 326 JAGUAR 256 SUBARU 252 EMC 227 FERRARI 149 LINK & CO 145 SSANGYONG 89 LAMBORGHINI 72 MAHINDRA 57 LOTUS 50 ASTON MARTIN 21 POLESTAR 11

