La Fiat 500 è l’auto più venduta in Germania

Il mercato automobilistico tedesco mostra un incremento del 5,1% su base annua in ottobre, raggiungendo 218.959 vendite, sebbene resti notevolmente al di sotto del tasso di crescita sostenuto per la maggior parte dell’anno.

Il volume totale è aumentato del 13,7%, arrivando a 2.357.025 unità. Volkswagen, pur rimanendo il marchio numero uno, soffre di un calo del 15,4%, registrando l’unico declino annuo tra i primi 7 marchi come riportano i dati di Bestsellingcarblog. Con una quota di mercato del 15,9%, si posiziona ben al di sotto del 18,1% detenuto in media nell’anno, segnando la sua quota più bassa da novembre 2021 (14,9%).

La classifica dei primi 8 marchi rimane invariata rispetto al cumulato annuo. Mercedes, con un aumento del 3,8%, si attesta al secondo posto con una quota del 10,1%, seguita da Audi (+19,6%), BMW (+20,2%), Skoda (+20,8%) e Opel (+16,2%), tutti con notevoli crescite. Ford, in calo del 25,7%, si conferma come il peggior performer tra i primi 35 marchi, ma riesce comunque a mantenere la settima posizione. Fiat (+22,6%) e Kia (+16,7%) chiudono la top 10 in modo eccellente.

Da notare anche Tesla, con un moderato +5,3% al 19° posto, NIO (+896,6%) che guadagna 9 posizioni rispetto a settembre, classificandosi 35°, e l’entrata di Fisker al 43° posto.

Fiat 500 al primo posto in Germania ad Ottobre

Sorprende la classifica dei modelli: la Fiat 500 (+18%) conquista per la prima volta la vetta in Germania. Il suo precedente record era il secondo posto, raggiunto a novembre 2022. La variante elettrica rappresenta il 33% delle vendite di ottobre.

Si tratta del secondo caso negli ultimi 13 mesi in cui un modello straniero diventa il veicolo più venduto in Germania, dopo il primo posto della Tesla Model Y nel settembre 2022. Si tratta di un dato che fa riflettere di quanto comunque stia cambiando l’abitudine di acquisto dei tedeschi, più propensi oggi ad “accettare” un veicolo che non sia prodotto in Germania.

C’è da dire che dietro alla Fiat 500, ci sono ben quattro Volkswagen: la Golf (-30,4%) perde terreno, la Passat (+37,4%) guadagna posizioni, mentre la T-Roc (-16,2%) e la Tiguan (-31,5%) registrano cali. Mercedes GLC (+312,8%) segna un altro impressionante aumento, chiudendo il mese al sesto posto rispetto al sedicesimo in classifica annua. Opel Corsa (+35,7%) e VW Polo (+57,7%) completano la top 10 di Ottobre 2023.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED