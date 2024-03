Il nuovo Opel Grandland Hybrid 2024 con tecnologia a 48 volt completa la gamma di propulsori ibridi plug-in elettrificati e le varianti con motore a combustione.

La tecnologia ibrida offre un’ampia gamma di vantaggi grazie al recupero di energia. A basse velocità, Opel Grandland Hybrid si guida a zero emissioni locali. E poiché la batteria si ricarica durante la decelerazione, non si deve ricaricare il suv esternamente tramite una presa di corrente o una stazione di ricarica.

Il sistema di propulsione del nuovo Opel Grandland Hybrid comprende una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente in determinate condizioni di guida, oltre a un nuovo motore turbo benzina da 1,2 litri. Il motore a tre cilindri da 100 kW/136 CV è stato sviluppato appositamente per l’uso ibrido ed è abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce e a un motore elettrico da 21 kW/28 CV.

Grazie alla combinazione di motore a benzina e motore elettrico, i consumi e le emissioni di CO2 di Opel Grandland Hybrid sono inferiori rispetto a quelli di Opel Grandland 1.2 Turbo non elettrificato con cambio automatico a otto rapporti di circa il 15 per cento.

La tecnologia è particolarmente efficace nel traffico cittadino. La trazione elettrica supporta il motore a benzina durante l’accelerazione e la partenza da fermo. Il motore elettrico apporta coppia, soprattutto ai bassi regimi, a vantaggio della dinamica di guida e del risparmio di CO2. A basse velocità, il motore elettrico consente anche la guida completamente elettrica fino a un chilometro o fino al 50% del tempo di guida in città (grazie al recupero), ad esempio durante le manovre. Quando Opel Grandland Hybrid rallenta a velocità più elevate, il motore a benzina si spegne mentre il motore elettrico funge da generatore per ricaricare la batteria da 48 volt del sistema ibrido.

A seconda delle preferenze di guida, si possono scegliere tra le tre modalità Eco, Normal e Sport. Partendo da fermo, il nuovo Opel Grandland Hybrid accelera da 0 a 100 km/h in soli 10 secondi. Il suv Opel elettrificato può raggiungere una velocità massima fino a 200 km/h.

Come per ogni Opel Grandland, si possono tenere d’occhio le informazioni più importanti tramite il display informativo da 12 pollici, completamente digitale. Oltre ai consueti display, l’interfaccia fornisce ulteriori interessanti dettagli specifici per l’ibrido. Informa il conducente con un indicatore di potenza, un indicatore blu della velocità per la guida puramente elettrica e un display bianco per il funzionamento con motore a combustione. Inoltre, un display mostra il flusso di energia tra la batteria, il motore a benzina e le ruote, nonché lo stato di carica della batteria in diversi colori. E i dati più importanti sulla distanza percorsa, il tempo di percorrenza, il consumo medio, l’autonomia residua e la percentuale di percorso percorsa in modo puramente elettrico vengono riassunti quando il veicolo è spento.

Opel Grandland Hybrid è inoltre dotato di numerosi sistemi di assistenza alla guida di serie, tecnologie come i fari a matrice antiabbagliamento Intelli-Lux Led Pixel Matrix o la telecamera a 360 gradi garantiscono il massimo livello di sicurezza per tutti gli utenti della strada. Sono disponibili anche l’Open & Start senza chiave e il portellone posteriore apribile senza mani.

I sistemi di infotainment multimediale compatibili con Apple CarPlay e Android Auto con schermo touch a colori garantiscono il massimo dell’intrattenimento e della connettività. A seconda della variante, gli smartphone si ricaricano in modalità wireless di serie o come opzione. Equipaggiato in modo completo, il nuovo Opel Grandland Hybrid parte da un interessante prezzo di ingresso di 37.000 euro.

Copyright Image: Sinergon LTD