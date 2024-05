Le 5 auto ibride plug-in che fanno più km in elettrico

Quali sono le auto Phev che hanno maggiore autonomia elettrica? Ecco i modelli che sono in grado di viaggiare a zero emissioni per 100 o più km.

Per le auto ibride plug-in, l’autonomia elettrica è un parametro fondamentale: rappresenta infatti la soglia fino alla quale la vettura ibrida ricaricabile è in grado di comportarsi in tutto e per tutto come un’auto 100% a batteria. E quindi di non utilizzare affatto il motore termico e la riserva di carburante, con un beneficio sui consumi e sulle emissioni.

Una condizione ideale durante i percorsi urbani, ma anche in autostrada e sulle strade veloci, quando la batteria è talmente capiente da assicurare la marcia in elettrico per tratti molto lunghi. Ecco quindi quali sono le auto ibride plug-in in grado di fare all’incirca 100 o più km a zero emissioni.

Le auto ibride plug-in con maggiore autonomia elettrica

BMW Serie 2 Active Tourer

Sono due le versioni ibride-plug-in della BMW Serie 2 Active Tourer: la BMW 230e xDrive e la BMW 225e xDrive Active Tourer. La più performante è in grado di raggiungere una potenza di 326 Cv e 477 Nm di coppia. Il modello è in grado di raggiungere un’autonomia elettrica di 92 km.

Mercedes Classe C

Con l’ultima generazione, la Mercedes Classe C, storicamente nota come baby benz, è diventata più grande, ha un design sportivo, interni tecnologici con la nuova generazione del MBUX e il comfort sempre come punto di forza. In definitiva, una piccola Classe S.

La Classe C 300e Plug-in Hybrid, grazie all’accoppiata tra un motore 2.0 benzina da 204 Cv e l’unità elettrica da 129 Cv, con una batteria da 25,4 kWh, arriva ad un’autonomia elettrica di 116 km.

Range Rover

La fuoristrada per eccellenza, la Range Rover, in realtà è una stradista in grado di percorrere tanti km in elettrico: stiamo parlando della Range Rover 3.0 P460 PHEV AWD, caratterizzata da una potenza di ben 460 Cv, una batteria da 38,2 kWh e un’autonomia elettrica di 119 km.

Range Rover Sport

Anche la sorella Range Rover Sport non è da meno: qui i km dichiarati in elettrico arrivano a 121, con la stessa potenza e la stessa batteria. Grazie a questo range, i consumi della Range Rover Sport P460 PHEV AWD sono di appena 0,6 litri/100 km nel ciclo WLTP.

Mercedes GLC

La caratteristica principale della Mercedes GLC ibrida plug-in è quella di essere caratterizzata da due diverse versioni, la GLC 300 de 4M Plug-in Hybrid a gasolio e la GLC 300 e 4M Plug-in Hybrid a benzina. In entrambi i casi l’autonomia elettrica del Suv della Stella è da record: a seconda degli allestimenti va infatti da 107 a 133 km.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Iscriviti al nostro canale Whatsapp e rimani sempre aggiornato!

Copyright Image: Sinergon LTD