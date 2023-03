La nuova Mercedes GLC Coupé ha un design distintivo che comunica allo stesso tempo eleganza, dinamismo e ambizioni off-road. Proporzioni sorprendenti, superfici emozionanti e bordi sagomati ben definiti sottolineano l’aspetto inconfondibile di GLC Coupé, un look che si completa negli interni, esclusivi e di alta manifattura.

Mercedes GLC Coupé 2023: motori e prestazioni

La nuova GLC Coupé combina prestazioni sportive con alta efficienza. È disponibile con powertrain elettrificati: sia ibridi plug-in, con elevata autonomia elettrica che mild hybrid con tecnologia a 48 volt e generatore di avviamento integrato per una maggiore spinta e recupero.

La nuova GLC Coupé è a proprio agio su ogni terreno: su strada e fuoristrada, si distingue per comfort e agilità. Le sospensioni sportive fanno parte dell’equipaggiamento standard. L’asse posteriore sterzante opzionale da 4,5 gradi lo rende ancora più maneggevole. È offerto nel pacchetto tecnologico insieme alle sospensioni pneumatiche Airmatic. Off-road, la coupé si distingue per la trazione integrale 4Matic di serie e la guida in fuoristrada anche full electric nei modelli plug-in. Grazie allo schermo off-road e al cofano trasparente come elemento della telecamera a 360 gradi, l’esperienza di guida diventa ancora più confortevole.

Mercedes GLC Coupé 2023: infotainment

L’hardware e il software dell’attuale generazione del sistema di infotainment MBUX sono ancora più semplici da utilizzare: sullo schermo del guidatore e sui display centrali, le viste brillanti facilitano il controllo delle funzioni del veicolo e del comfort. Entrambi gli schermi LCD presentano le informazioni in modo strutturato e chiaro. La navigazione a schermo intero facilita l’orientamento.

Il controllo vocale intuitivo risponde in maniera ancora è più efficace agli input del linguaggio naturale o alle preferenze individuali degli utenti. I provider di streaming musicale possono essere integrati in MBUX, incluse le impostazioni personali. Con la funzione MBUX Smart Home, la nuova GLC Coupé può accedere a una casa collegata in rete e monitorare o commutare, ad esempio, temperatura e illuminazione, tapparelle o elettrodomestici.

Mercedes GLC Coupé 2023: design

La caratteristica distintiva del nuovo GLC Coupé è la sua silhouette sportiva. L’equipaggiamento di serie comprende gli esterni Avantgarde con cerchi in lega leggera da 18 pollici e il pacchetto cromato. I modelli ibridi escono di serie con pneumatici a profilo misto di larghezza diversa sull’asse anteriore e posteriore. Ad accentuare la larghezza della vettura è il passaggio senza soluzione di continuità dai fari alla griglia del radiatore.

Le superfici scolpite continuano a definire il design degli esterni, impreziositi da bordi modellati con precisione che accentuano le proporzioni e i passaruota muscolosi. Inoltre, raggiungono un equilibrio tra eleganza e potenza. La AMG Line è disponibile con pneumatici a profilo misto da 19 o 20 pollici e rivestimenti dei passaruota nel colore del veicolo.

Come optional sono disponibili anche le pedane di accesso facilitato e, a partire dalla AMG Line, il pacchetto Night. Altre caratteristiche dell’aspetto sportivo e sicuro sono la carreggiata larga e i cerchi a filo nelle misure da 18 a 20 pollici. Molti dei cerchi disponibili presentano una finitura ad alta lucentezza con superfici bicolori. La loro aerodinamica è ottimizzata anche grazie alla loro forma speciale. Le luci posteriori in due parti con elementi di collegamento di colore nero e rosso scuro, chiuse in basso dal sottoparaurti cromato simulato, accentuano la larghezza del veicolo.

Mercedes GLC Coupé 2023: gli interni

Gli interni di GLC Coupé sono dotati di serie della moderna linea Avantgarde. La plancia è strutturata in modo chiaro. La parte superiore ha un profilo alare con nuove bocchette di ventilazione appiattite. La parte inferiore è caratterizzata da un’ampia superficie di rivestimento che confluisce senza soluzione di continuità nella console centrale ricurva.

Lo schermo LCD ad alta risoluzione da 12,3 pollici di fronte al guidatore sembra fluttuare liberamente sopra il profilo alare e la superficie delle finiture. Il display centrale da 11,9 pollici si erge dalla console centrale e sembra fluttuare sopra la superficie delle finiture. Come il cruscotto, la superficie dello schermo è leggermente inclinata verso il conducente.

Il design dei sedili gioca con gli strati e le superfici sagomate, conferendo loro leggerezza visiva. I poggiatesta e il loro collegamento allo schienale con una copertura chiusa sono stati ridisegnati. La plancia rivestita in pelle con cinture in nappa è ora disponibile come dotazione speciale (di serie per la AMG Line). Alcuni elementi di allestimento presentano superfici innovative. Tra questi, le interpretazioni di impiallacciature di legno a poro aperto nei colori marrone, antracite e nero, con intarsi in alluminio.

Le dimensioni sottolineano l’aspetto dinamico e muscoloso della nuova GLC Coupé. Con una lunghezza di 4.763 mm, è più lunga di 31 mm e più alta di 5 mm rispetto al modello precedente. Le carreggiate sono più larghe, di 6 mm all’anteriore (ora 1.627 mm) e di 23 mm al posteriore (ora 1.640 mm). La maggiore lunghezza del veicolo va a vantaggio del passo e degli sbalzi anteriori e posteriori. La larghezza è rimasta invariata a 1.890 mm.

Con un bagagliaio ancora più capiente di prima, la GLC Coupé è pronta per i grandi viaggi: 545 litri (45 litri in più rispetto al modello precedente) a 1.490 litri (con un aumento di 90 litri) nei modelli mild hybrid e 390-1.335 litri negli ibridi plug-in. Il portellone posteriore Easy-Pack è di serie.

