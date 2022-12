Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve: a Nyon, l’azienda dispone di una delle manifatture più moderne dell’intero panorama orologiero svizzero. Totalmente integrato e focalizzato al 100% sull’innovazione, non solo supera i limiti della creatività, ma ne traccia anche il perimetro. Ha un proprio dipartimento di ricerca e sviluppo che le consente di pensare l’impensabile e di realizzare ciò che nessun altro aveva immaginato. E Art Basel Miami è appena stata teatro di una delle sue ultime imprese.

Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve: il video

Il “MP-09 Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve” è una creazione 100% Hublot e riprende l’iconico motivo Rainbow per proiettarlo nel XXI secolo. Per questo modello la Maison ha dovuto reinventare tutto: il concetto, il metodo, gli strumenti, i materiali e tutte le gamme di colori associate.

L’idea iniziale è relativamente semplice: riprodurre l’effetto Rainbow delle pietre preziose tradizionali, ma senza pietre preziose. Solo con carbonio e materiali compositi. Una realizzazione estremamente complessa, per riprodurre le variazioni naturali di diamanti, rubini, zaffiri e smeraldi, direttamente sulla cassa.

Grazie alla potenza del suo apparato orologiero e industriale, abbinata all’ingegnosità dei suoi ricercatori, Hublot è riuscita a superare una per una le notevoli difficoltà di esecuzione. Se infatti nella versione tradizionale è la mano dell’uomo a scegliere le pietre già formate da milioni di anni e ad assemblarle in base al colore, qui è stato necessario creare, uno per uno, ogni minuscolo inserto che riprende le sfumature.

Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve: caratteristiche

Intrinsecamente, la cassa è come intrecciata. Prima vengono posate in orizzontale sottili barre di carbonio, a pochi millimetri di distanza l’una dall’altra. In questi interstizi, Hublot inserisce quindi in verticale le barre di materiale composito colorate, leggermente più in alto. Questa altezza viene poi colmata da un terzo strato reticolare di carbonio, che riporta il tutto allo stesso livello. Il carbonio e il materiale composito sono quindi intrecciati nella massa e nelle tre le dimensioni: lunghezza, larghezza e altezza.

Per ottenere questo risultato, è stato necessario realizzare diverse centinaia di inserti colorati. Infatti, se l’occhio li percepisce naturalmente come un insieme unico che crea una gradazione armoniosa e naturale, si tratta quasi di un’illusione ottica. In realtà Hublot ha dovuto formare un prisma completo con queste minuscole sfumature per riprodurre la brillantezza delle pietre allo stato naturale: una

realizzazione inedita in orologeria.

In più, il colore di ogni inserto risulta leggermente più scuro quando viene inserito nella cassa in carbonio. Perciò è stato necessario crearli tenendo presente che avrebbero avuto un aspetto leggermente diverso una volta posizionati. La sfida è stata anche quella di collocare ogni composito nel posto giusto, in modo che di questa complessa lavorazione restasse percettibile solo lo splendido effetto visivo. E che a occhio nudo e al tatto la superficie del nuovo MP-09 apparisse perfettamente liscia.

Ogni inserto affiora impercettibilmente dal carbonio, lucidato e regolato con pochi micron di margine. Mai prima d’ora in orologeria si erano viste così tante sfumature di compositi colorati in un orologio. È una prima mondiale.

Per quanto riguarda il movimento, il nuovo MP-09 mantiene l’eccezionale calibro che lo anima fin dagli esordi. Si tratta del movimento a carica manuale HUB9009.H1.RA.B, con una riserva di carica di 5 giorni. È dotato di un tourbillon biassiale con una rotazione completa al minuto per il primo asse e una seconda rotazione ogni 30 secondi per il secondo asse. È questa doppia rotazione ipnotica e unica ad

aver guidato l’ideazione della cassa a fondo inclinato che mostra il tourbillon a ore 6, all’interno di questa nuova architettura colorata rigorosamente limitata a 8 pezzi.

