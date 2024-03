Un errore di parcheggio ha trasformato quello che sembrava essere il furto di un’automobile in un simpatico equivoco tra vicini a Gorgonzola, cittadina alle porte di Milano. Protagonista della storia, una donna di 60 anni, recentemente trasferitasi in un nuovo complesso residenziale, che, convinta di essere stata vittima di un furto, si è rivolta ai carabinieri per denunciare la sparizione della sua auto.

La vicenda ha avuto un esito inaspettato quando, dopo un mese di ricerche e preoccupazioni, è venuto alla luce che l’auto non era stata affatto rubata. Il malinteso è nato da un semplice errore di parcheggio: la donna, infatti, aveva erroneamente lasciato la vettura nel box del vicino, anziché nel suo. La mancanza di indicazioni chiare e numerazioni degli spazi garage aveva facilitato lo scambio, generando confusione.

La soluzione del mistero è arrivata grazie alla telefonata del vicino, il legittimo proprietario dello spazio garage, che, avendo trovato l’auto “smarrita” nel suo box, ha contattato la donna per informarla dell’equivoco. Il vicino, non avendo ancora preso possesso del suo spazio assegnato, non si era accorto prima dell’errore.

Con una certa sorpresa e, si immagina, un pizzico di imbarazzo, la sessantenne si è recata dai carabinieri per ritirare la denuncia di furto precedentemente presentata.

Copyright Image: Sinergon LTD