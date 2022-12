In autostrada a 330 km/h con una Ferrari 812 Novitec

Un video da vedere ed ascoltare con il volume al massimo quello con la Ferrari 812 Novitec lanciata in autostrada a 330 km/h. Ovviamente il video è stato realizzato su un tratto di autostrada tedesca senza limiti di velocità, come ci hanno ormai abituato i nostri amici di AutoTopNL.

Accenniamo alla vettura, con l’elaborazione Novitec che comprende componenti aerodinamici in carbonio, che non solo conferiscono alla due posti un design ancora più caratteristico ispirato al motorsport, ma ottimizzano anche l’aerodinamica.

La combinazione sfalsata di cerchi forgiati Novitec hi-tech leggeri da 21 pollici all’anteriore e da 22 pollici al posteriore è altrettanto attraente ed efficiente e mette ancora più in risalto la forma a cuneo della coupé.

Le molle sportive Novitec abbassano ulteriormente il baricentro. Per superare gli ostacoli quotidiani, come le rampe di salita e discesa nei parcheggi sotterranei, l’azienda offre il sistema di sollevamento anteriore, che consente di sollevare la carrozzeria del veicolo sull’asse anteriore di 40 millimetri premendo un pulsante.

Mentre gli aggiornamenti delle prestazioni per il V12 da 6,5 litri Ferrari sono ancora in fase di sviluppo, sono già disponibili i sistemi di scarico ad alte prestazioni che ottimizzano l’erogazione di potenza e sono dotati, come optional, di un sound di scarico controllato attivamente. Inoltre, offrono un risparmio di peso fino a undici chilogrammi rispetto allo scarico di serie, a seconda della versione.

Una serie di accorgimenti che possiamo sentire nel momento in cui il pilota dà gas, con la magia del suono del V12 Ferrari che si esprime alla massima potenza.

Come sempre, raccomandiamo a tutti di non seguire l’esempio del video, realizzato da piloti professionisti.

